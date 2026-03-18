Liên tiếp 3 ca u ổ bụng ở trẻ nhỏ, bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu để phát hiện sớm

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vừa phẫu thuật liên tiếp 3 trường hợp u ổ bụng ở trẻ rất nhỏ, trong đó nhiều ca được phát hiện nghi di căn. Các bác sĩ cảnh báo bệnh thường diễn tiến âm thầm, dễ bỏ sót trong giai đoạn sớm.

Ngày 18/3, bệnh viện cho biết vừa tiếp nhận và xử trí 3 ca bệnh: cháu D.N.T.L (14 tháng tuổi) mắc u nguyên bào thận; cháu N.K.H (4 tuổi) mắc u nguyên bào thần kinh; và cháu Đ.N.B (5 tháng tuổi) mắc u quái ổ bụng. Điểm chung của cả ba là đều được phát hiện khi khối u đã lớn hoặc có dấu hiệu di căn.

Khối u lấy từ ổ bụng của bệnh nhi được ê kíp bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thực hiện.

Theo BS.CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại, u nguyên bào thận là khối u ác tính ở thận thường gặp nhất ở trẻ, chiếm 5–7% ung thư nhi; độ tuổi hay gặp là 2–5 tuổi. U quái là khối u tế bào mầm, có thể lành hoặc ác tính và thường phát hiện muộn. Trong khi đó, u nguyên bào thần kinh chiếm khoảng 7–10% ung thư trẻ em và có tỷ lệ tử vong cao, xuất phát từ hệ thần kinh giao cảm.

Các bác sĩ cho biết u ổ bụng ở trẻ thường nằm sâu, triệu chứng nghèo nàn. Khi được phát hiện, đa số đã là khối u kích thước lớn, chèn ép cơ quan lân cận hoặc di căn, làm tăng độ phức tạp của điều trị.

Bác sĩ Phong khuyến cáo phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu: bụng to bất thường, sờ thấy khối cứng, đau bụng kéo dài, trẻ ăn kém, nhanh no, sụt cân, nôn ói kéo dài, xanh xao, mệt mỏi. Nếu được phát hiện sớm, đa số khối u có thể phẫu thuật hiệu quả, bảo tồn cơ quan và giảm biến chứng. Ngược lại, phát hiện muộn sẽ phải phối hợp phẫu thuật – hóa trị – xạ trị, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ.

Để phát hiện sớm bệnh lý u ổ bụng, phụ huynh cần khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, không chủ quan trước các bất thường và đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa khi nghi ngờ để không bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.