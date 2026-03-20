Một người nhập viện sau khi ăn cá ủ chua

Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn (TP Đà Nẵng) vừa xác nhận về trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua.

Tối 18/3, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc của Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn (Đà Nẵng) tiếp nhận bệnh nhân Y Hảo (SN 1972, trú thôn 3, xã Phước Năng) trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng và tiêu chảy.

Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã phối hợp với Trạm Y tế xã Phước Năng và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh. Qua khai thác bệnh sử, trước đó bệnh nhân có ăn cá ủ chua.

Số cá do ông A Xuân (SN 1963; trú tại địa phương) đi rừng bắt được, mang về chế biến. Đến trưa 17/3, số cá này được chia cho nhiều người thân trong gia đình sử dụng, gồm: Y Hảo, A Lõm, A Dun, Y Đính, Y Bun và Y Xinh.

Ngày 18/3, chị Y Hảo dùng số cá này nấu canh cải, ăn với cơm, đến khoảng 19h15 cùng ngày xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Các trường hợp còn lại đã ăn hết phần cá được chia, chưa ghi nhận triệu chứng bất thường. Số người này đang được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn, bệnh nhân Y Hảo được chẩn đoán viêm ruột do vi khuẩn (theo dõi ngộ độc cá ủ chua), được điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh và thuốc chống co thắt.

