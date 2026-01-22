Ông Putin phản ứng thế nào trước đề xuất “Hội đồng Hòa bình” của ông Trump?

Ông Putin cho biết khoản đóng góp của Nga vào sáng kiến này sẽ được trích từ số tài sản của họ đang bị phong tỏa tại Mỹ.

Nga sẵn sàng đóng góp cho sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” (Board of Peace) của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Hội đồng An ninh Nga hôm 21/1. Ông đề xuất quyên góp 1 tỷ USD cho cơ quan này từ các tài sản của Nga bị Mỹ đóng băng, nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết dải đất Palestine.

Sáng kiến này dự kiến thành lập một hội đồng quốc tế để quản lý nguồn tài trợ, an ninh và điều phối chính trị ở Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi Israel và Hamas đạt được lệnh ngừng bắn. Cơ quan này sẽ hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị của Palestine. Ông Trump đưa ra ý tưởng này sau khi Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến hồi năm ngoái.

“Nga có thể cung cấp ngay lập tức 1 tỷ USD cho tổ chức này, thậm chí trước cả khi chúng ta quyết định liệu có tham gia… vào hoạt động của ‘Hội đồng Hòa bình’ hay không”, Tổng thống Nga nói, viện dẫn “mối quan hệ đặc biệt của Moscow với người dân Palestine”.

Ông nói thêm rằng khoản tiền này có thể được lấy “từ các tài sản Nga bị chính quyền Mỹ trước đây đóng băng”. Moscow “luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực nhằm củng cố ổn định quốc tế”, ông Putin tuyên bố.

Ông Putin cảm ơn ông Trump vì lời mời, nhưng cho biết Moscow cần thêm thời gian để nghiên cứu đề xuất và tham vấn các đối tác chiến lược.

Theo bài viết, ông Trump đã mời hàng chục quốc gia tham gia hội đồng này. Hungary, Morocco, Việt Nam, Kazakhstan và Argentina đã chấp nhận lời mời. Các nước được mời có thể tham gia miễn phí trong 3 năm. Một khoản thanh toán 1 tỷ USD – tương đương với khoản đóng góp mà ông Putin đề xuất – là yêu cầu để có một ghế thường trực.

Hôm thứ Ba, Trung Quốc cũng xác nhận đã nhận được lời mời tham gia nhưng không nêu rõ liệu có tham gia hay không.

Theo Washington, nhiệm vụ của cơ quan này về sau có thể được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột khác trên toàn cầu.

Theo AP, khoảng 5 tỷ USD trong tổng số khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng đang nằm tại Mỹ. Hôm thứ Tư, ông Putin cho biết phần còn lại của số tiền bị phong tỏa tại Mỹ có thể được dùng để phục hồi kinh tế các khu vực bị tàn phá trong giao tranh, một khi Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo RT