Tính sai nước cờ, công ty công nghệ 200 tỷ NDT của Trung Quốc gánh hậu quả thê thảm

Cổ phiếu của công ty cùng trái phiếu chuyển đổi “Wingtech Convertible Bond” sẽ tạm ngừng giao dịch ngày 30/4/2026. Từ ngày 6/5/2026, cổ phiếu sẽ bị áp dụng cảnh báo rủi ro, đổi tên thành "ST Wingtech" (tức bị gắn nhãn Special Treatment cho các công ty có vấn đề tài chính hoặc quản trị nghiêm trọng), với biên độ dao động giá trong ngày bị giới hạn ở mức 5%. Nếu trong năm 2026 các vấn đề liên quan không được khắc phục, cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết.

Cùng ngày, Wingtech Technology công bố báo cáo quý I: doanh thu đạt 816 triệu nhân dân tệ, giảm 93,77% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty niêm yết lỗ 189 triệu NDT, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 261 triệu NDT, tức giảm 706%.

Cổ phiếu của Wingtech đang biến động giảm. Ảnh: 21Jingji.

Thông báo cho biết, biến động kết quả kinh doanh chủ yếu do công ty đã lần lượt thoái vốn khỏi mảng sản phẩm điện tử trong năm 2025; đồng thời từ quý IV/2025, do mất quyền kiểm soát đối với các thực thể ở nước ngoài của Nexperia nên không còn đưa vào báo cáo tài chính, đồng thời đối tác Hà Lan đã tạm ngừng cung cấp wafer cho các bộ phận kinh doanh trong nước của Nexperia, gây ảnh hưởng đến tính liên tục trong hoạt động sản xuất của công ty, khiến cơ cấu kinh doanh thay đổi và quy mô hoạt động trong kỳ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Wingtech cũng cho biết đang tích cực sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi, đồng thời thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, dựa vào năng lực sản xuất hiện có tại Trung Quốc để đảm bảo khả năng cung ứng cho khách hàng trong và ngoài nước, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp của công ty và các cổ đông.

Nói một cách khác, công ty gần như không còn doanh thu, hoạt động kinh doanh cơ bản bị đình trệ, mảng kinh doanh chính thua lỗ nặng nề.

Tại sao tình hình lại thê thảm như vậy? Tất cả là do một thương vụ thâu tóm ở nước ngoài.

Nước đi sai: ném tiền đầu tư “nuôi ong tay áo”

Năm 2018, Wingtech đã chi hơn 30 tỷ NDT để thu mua công ty bán dẫn Nexperia của Hà Lan. Khi đó, Nexperia đang trên bờ vực phá sản. Wingtech đã giúp nó hồi sinh, đồng thời bản thân cũng chuyển mình thành một công ty bán dẫn.

Đây vốn dĩ là một ván bài đôi bên cùng có lợi. Sau khi mua Nexperia, kết quả kinh doanh của Wingtech khởi sắc, giá cổ phiếu tăng vọt, giá trị vốn hóa cao nhất đạt hơn 210 tỷ NDT, trở thành "ngôi sao mới" trong làng chip quốc tế.

Nexperia nhận được tiền từ Wingtech để mở rộng năng lực sản xuất, trả hết các khoản nợ khổng lồ, đồng thời đóng góp 130 triệu euro tiền thuế cho Hà Lan.

Những ngày tháng tươi đẹp của Wingtech mới kéo dài được hai năm, thì người Hà Lan đã đổi ý và bắt đầu hành xử kiểu khác…

Ngày 30/9/2025, chính phủ Hà Lan đã viện dẫn một điều khoản trong “Luật cung ứng hàng hóa” (Goods Supply Act, GSA) ban hành từ năm 1952 để tạm thời tiếp quản nhà sản xuất bán dẫn Nexperia, có trụ sở tại Nijmegen (Hà Lan) nhưng do Wingtech Technology của Trung Quốc sở hữu hoàn toàn. Đồng thời, chính phủ cũng đình chỉ chức vụ của các lãnh đạo mang quốc tịch Trung Quốc trong công ty, thay thế toàn bộ dàn lãnh đạo bằng những người bản địa và cáo buộc Trung Quốc "ăn cắp" công nghệ.

Lý do chính thức được đưa ra là doanh nghiệp này tồn tại “những khiếm khuyết nghiêm trọng trong quản trị” và gây rủi ro đối với an ninh kinh tế quốc gia.

Trụ sở chính tập đoàn Nexperia ở Hà Lan hiện Wingtech đã bị mất quyền kiểm soát. Ảnh: Reuters.

Trước sự chỉ trích của dư luận và đơn kháng cáo của Wingtech, phía Hà Lan từng có ý định hủy bỏ lệnh hành chính cưỡng chế. Nhưng đến tháng 2/2026, họ thay đổi và khởi động quy trình điều tra, được cho là do áp lực từ phía Mỹ.

Hiện tại, Nexperia bị chia làm hai: Người Hà Lan kiểm soát trụ sở chính tại Nijmegen, còn Wingtech kiểm soát Nexperia Trung Quốc. Trụ sở chính cắt nguồn cung tấm wafer (phiến bán dẫn), phía Trung Quốc đành phải độc lập sản xuất các loại chip cùng mẫu mã. Tháng 3, công ty con của Nexperia ở Trung Quốc cũng thông báo đã bắt đầu tự chủ sản xuất chip, trong đó một số linh kiện đã được nội địa hóa.

Về quyền kiểm soát, Wingtech liên tục thúc giục thương lượng nội bộ, nhưng phía Hà Lan liên tục gây khó dễ, từ tháng 3/2026 đã khóa hàng loạt tài khoản làm việc của nhân viên Trung Quốc.

Một xu hướng đáng lo ngại

Theo truyền thông Trung Quốc, kiểu thao túng này hiện đang lan tràn ở châu Âu.

Ví dụ, một số nước bắt đầu kích hoạt cơ chế loại trừ về chính sách công nghiệp, nhắm trực tiếp vào các công ty Trung Quốc như Huawei. Đáng sợ nhất vẫn là quyền sở hữu tài sản: Trước đây quy tắc là ai đầu tư thì người đó sở hữu, nay người mua cũng không được tính đến, mà cần phải được chính phủ cho phép. Chính phủ các nước luôn dùng lý do "rủi ro an ninh quốc gia" để làm khó dễ các công ty Trung Quốc, mua được tài sản cũng không dùng được. Nơi nào cho phép bán lại còn là may, có nơi trực tiếp bị "cắt tiết". Chỉ có thể nói rằng, hiện tại là thời kỳ phá vỡ các quy tắc. Vốn không còn trung lập, quy tắc không còn ổn định và tài sản cũng không còn an toàn.

Những chuyện kiểu thế này, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc như CGN (Điện hạt nhân Trung Quốc), COSCO Shipping đều đã từng gặp phải; các doanh nghiệp tư nhân như Huawei cũng đã nếm trải, nay đến lượt Wingtech Technology.

Theo Sohu