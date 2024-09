Người đàn ông bị mắc uốn ván trong lúc phòng, chống bão lũ

Cục An toàn thực phẩm lưu ý các địa phương kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm các loại lương thực, thực phẩm do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt, không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, hết hạn dùng... đến tay người dân.