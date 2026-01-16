Thái Lan đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán dẫn thông qua chiến lược phát triển nhân tài

Chính phủ Thái Lan vừa công bố lộ trình chiến lược kéo dài 25 năm với tầm nhìn đến năm 2050 nhằm nâng cao năng lực sản xuất chip nội địa và thu hút hơn 80 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Theo ghi nhận từ giới chuyên gia vào ngày 16/1, việc phát triển đội ngũ kỹ sư chất lượng cao đang trở thành nhiệm vụ sống còn để Thái Lan hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm sản xuất bán dẫn mới của khu vực. Chính phủ Thái Lan vừa công bố lộ trình chiến lược kéo dài 25 năm với tầm nhìn đến năm 2050 nhằm nâng cao năng lực sản xuất chip nội địa và thu hút hơn 80 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm cảm biến, quang tử, chip tương tự và bán dẫn rời rạc vốn là những thành phần thiết yếu để thúc đẩy các ngành công nghiệp thế mạnh sẵn có như sản xuất ô tô và trung tâm dữ liệu. Trong giai đoạn đầu từ nay đến năm 2030, Thái Lan sẽ tập trung tối đa vào các công đoạn lắp ráp, thử nghiệm, thiết kế chip và chế tạo tấm silicon.

Ông Narit Therdsteerasukdi, Tổng thư ký Ủy ban đầu tư Thái Lan khẳng định lộ trình này là cơ chế then chốt để quốc gia thoát khỏi vị thế của một bên tiêu thụ công nghệ thuần túy và chuyển mình thành nhà thiết kế cũng như sản xuất công nghệ. Để khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia, chính phủ dự kiến cung cấp các khoản vay dài hạn với lãi suất ưu đãi.

Đặc biệt, chiến lược đào tạo nhân lực thông qua hợp tác với các đại học quốc tế danh tiếng đặt mục tiêu tạo ra 230.000 kỹ sư trình độ cao trong hai thập kỷ tới. Các chuyên gia từ trung tâm nghiên cứu Kasikorn nhận định rằng dù Thái Lan có hạ tầng tốt nhưng việc thiếu hụt chuyên gia chuyên sâu vẫn là rào cản cần sớm vượt qua để không bỏ lỡ xu hướng toàn cầu.

Bên cạnh đào tạo, Thái Lan cũng chú trọng nâng cấp viện nghiên cứu vi điện tử và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển giữa khu vực công và tư nhân. Chính phủ sẽ thiết lập các cụm công nghiệp chuyên dụng đảm bảo an ninh nguồn nước và năng lượng sạch để phục vụ sản xuất.

Đồng thời bộ thương mại cũng tích cực đàm phán các thỏa thuận thương mại đặc thù để thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ những quốc gia có trình độ hàng đầu. So với các nước láng giềng như Malaysia và Singapore vốn đã có nền tảng bán dẫn vững chắc từ sớm, Thái Lan thừa nhận mình bắt đầu chậm hơn nhưng đang nỗ lực bứt phá bằng một kế hoạch tổng thể cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Sự chuyển dịch này được đánh giá là rất cấp thiết khi chip bán dẫn đang hiện diện trong mọi thiết bị từ điện thoại di động, robot y tế đến vệ tinh và xe điện. Đại diện viện nghiên cứu TMEC cho rằng dù xuất phát sau nhưng với quyết tâm chính trị cao và lộ trình rõ ràng, Thái Lan hoàn toàn có thể bắt kịp đà tăng trưởng và tạo dựng vị thế riêng trên bản đồ công nghệ thế giới.

Việc xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh không chỉ giúp Thái Lan tăng cường năng lực cạnh tranh dài hạn mà còn tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm giá trị cao cho thế hệ trẻ trong tương lai.

Theo Nikkei Asia