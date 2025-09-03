Khám phá tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-61 lần đầu được Trung Quốc công bố

Loại vũ khí chiến lược gây bàn tán nhiều nhất

Theo thông tin lan truyền trên mạng truyền thông xã hội Trung Quốc, với tầm bắn 25.000 km và tốc độ tối đa Mach 35, tương đương 12 km/giây, ước tính DF-61 có thể mang ít nhất 8 đến 12 đầu đạn hạt nhân và được coi là ICBM tiên tiến nhất của PLA sau DF-41 hiện đang được triển khai. Khả năng tấn công xuyên Á-Âu của tên lửa này mang lại cho Trung Quốc lợi thế trong hoạch định chiến lược toàn cầu.

Việc đặt tên cho DF-61 đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục, với nhiều người tò mò về bước nhảy vọt từ DF-41 lên DF-61. Một số người đam mê quân sự suy đoán rằng điều này có thể là dấu hiệu của một sự nâng cấp công nghệ mang tính thế hệ, nhưng cũng có người cho rằng mẫu DF-51 vẫn chưa được Trung Quốc công khai.

Mặc dù hiện tại có rất ít thông tin, tên lửa DF-61 (Đông Phong-61) được cho là sử dụng nhiều công nghệ dẫn đường tiên tiến, bao gồm dẫn đường quán tính, dẫn đường laser và hệ thống dẫn đường vệ tinh từ không gian, tất cả cùng nhau đảm bảo độ chính xác cao và khả năng sống còn mạnh mẽ.

Tên lửa DF-61 xuất hiện mà không có DF-51 sau DF31 và DF-41 gây nên nhiều ý kiến bàn luận. Ảnh: Yahoo.



Tên lửa này được cho là có khả năng mang hàng chục đầu đạn hạt nhân có thể nhắm tới các mục tiêu riêng rẽ và được trang bị công nghệ thay đổi quỹ đạo thông minh, cho phép nó đánh bại hiệu quả các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Điều này thể hiện khả năng tấn công tầm xa của nó trên khắp lục địa Á-Âu và Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường đáng kể ảnh hưởng của Trung Quốc trên bối cảnh chiến lược toàn cầu. Hình dáng và kích thước của DF-61 tương tự như DF-41, cho thấy nó có thể được tăng cường khả năng mang đầu đạn.

CNN đưa tin, sau khi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-41 ra mắt trong cuộc duyệt binh năm 2019 kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tên lửa ICBM DF-61 cũng đã ra mắt tại Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 3/9, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Bài viết của CNN lưu ý rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61, được lắp trên xe phóng 16 bánh, đã được phô diễn trong cuộc duyệt binh cùng với nhiều loại tên lửa tấn công hạt nhân tầm xa khác, bao gồm tên lửa JL-1 phóng từ trên không, tên lửa JL-3 phóng từ tàu ngầm, và phiên bản cải tiến trên bộ của tên lửa phóng từ giếng phóng (silo) DF-31BJ. Cuộc trình diễn này nhằm mục đích làm nổi bật khả năng tấn công chiến lược của "bộ ba hạt nhân" lục quân, hải quân và không quân của PLA.

Trang web tin tức quân sự Mỹ The Warzone lưu ý rằng mặc dù DF-61 chỉ bắt đầu xuất hiện từ giai đoạn tổng duyệt cuối cùng cho cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, nhưng từ lâu đã có nhiều tin đồn rằng Trung Quốc đang phát triển một thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa mới để mở rộng hơn nữa kho vũ khí răn đe hạt nhân của mình. Hiện tại, thông số kỹ thuật chi tiết của DF-61 và thông tin liên quan đến tình trạng hoạt động của nó vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, mặc dù tên lửa DF-41 chỉ mới được công bố vào năm 2019, nhưng quá trình phát triển của nó đã bắt đầu trước năm 2000 và được cho là đã đi vào hoạt động vào năm 2017. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, DF-41 dài khoảng 20 mét, với tầm bắn ước tính từ 12.000 đến 15.000 km. Nó có thể mang theo tối đa mười đầu đạn tái nhập bầu khí quyển tấn công đa mục tiêu (MIRV).

DF-61 trở thành "ngôi sao" tại cuộc duyệt binh. Ảnh: CCTV.



Bài báo cũng trích dẫn thông tin được tờ The Washington Times tiết lộ năm ngoái, cho biết quân đội Trung Quốc (PLA) đã phát triển phiên bản kế nhiệm của DF-41 kể từ ít nhất năm 2020. Vào thời điểm đó, Tướng Anthony Cotton, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, đã tuyên bố tại một phiên điều trần trước Quốc hội rằng Trung Quốc đang phát triển "một thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa di động mới". Rick Fisher, nghiên cứu viên cao cấp về các vấn đề quân sự châu Á tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế, cho rằng ICBM mới (DF-61), trước đây được gọi là "DF-45" hoặc "DF-51", sẽ không lớn hơn đáng kể so với DF-41, vẫn duy trì khả năng phóng từ bệ phóng di động.

Mặc dù DF-61 vẫn còn được giữ bí mật các thông số, nhưng việc công bố nó chắc chắn cho thấy ý định của PLA trong việc đẩy nhanh việc phát triển năng lực tấn công chiến lược và mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Báo cáo của Lầu Năm Góc về Năng lực chiến đấu của PLA công bố tháng 12/2024 cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục hiện đại hóa và đa dạng hóa kho vũ khí hạt nhân trong thập kỷ tới. Báo cáo ước tính số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc sẽ vượt quá 600 vào năm 2024 và sẽ tăng lên hơn 1.000 vào năm 2030, với phần lớn trong số này được duy trì ở mức độ sẵn sàng chiến đấu cao.