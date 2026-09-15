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TechFest 2026 mở rộng không gian kết nối công nghệ, vốn và thị trường

Anh Lê
Anh Lê

TechFest 2026 mở rộng hoạt động trước, trong và sau ngày hội, kết nối bài toán thực tiễn với công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và thị trường, hướng tới thúc đẩy ứng dụng, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

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Techfest đã trở thành hoạt động thường niên tạo không gian đổi mới sáng tạo mở kết nối cộng đồng. Ảnh: TTXVN
Techfest đã trở thành hoạt động thường niên tạo không gian đổi mới sáng tạo mở kết nối cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Ngày 15/9, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chương trình đồng hành TechFest Quốc gia 2026, công bố chuỗi 22 hoạt động được triển khai trước, trong và sau ngày hội.

TechFest 2026 dự kiến diễn ra ngày 13-15/11 tại Hà Nội, với chủ đề “From Tech to Life - Từ công nghệ đến cuộc sống”.

Trọng tâm của TechFest năm nay là kết nối các bài toán thực tiễn với công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và thị trường; thúc đẩy ứng dụng, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Điểm mới của chương trình năm nay là định hướng đưa TechFest vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thường niên, hướng tới hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vận hành quanh năm.

Chương trình TechFest quốc gia được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và góp phần xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp.

Chương trình năm 2026 tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn với Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

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Ông Lê Toàn Thắng nhấn mạnh giá trị của TechFest nằm ở những hợp tác được tiếp tục sau sự kiện. Ảnh: Phương Nga.

Theo ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc NSSC, khi một bài toán thực tiễn gặp đúng công nghệ, người triển khai và nguồn lực đầu tư, đổi mới sáng tạo được kỳ vọng đi sâu hơn vào đời sống.

Các cộng đồng công nghệ, kế thừa mạng lưới Làng công nghệ, được xác định là lực lượng quan trọng đồng hành cùng TechFest, mở rộng kết nối đến từng lĩnh vực. Các cộng đồng có thể tập hợp chuyên gia, nhận diện bài toán, tìm kiếm giải pháp, tổ chức hoạt động chuyên môn và duy trì kết nối sau sự kiện.

Qua đó, TechFest hướng tới gắn kết sâu hơn với các lĩnh vực như AI và dữ liệu, công nghệ tài chính, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ xanh, đô thị thông minh, an toàn thông tin, logistics, thương mại số, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Giám đốc NSSC cho rằng giá trị lớn nhất của TechFest nằm ở những hợp tác tiếp tục được thực hiện sau khi sân khấu khép lại.

“Chúng tôi mong muốn mỗi cơ quan, viện trường, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đưa đến một bài toán thật, một nguồn lực thật hoặc một cơ hội thật”, ông Thắng nói thêm.

Từ khóa:

#Techfest Việt Nam #Bộ Khoa học và Công nghệ

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