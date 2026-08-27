489 đại biểu dự Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Với 489 đại biểu chính thức, Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung bàn thảo giải pháp phát huy nguồn lực trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao vai trò tư vấn, phản biện và đóng góp vào hoạch định chính sách trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội Việt Nam - VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có phiên làm việc thứ nhất.



Với 489 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội là diễn đàn quan trọng để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng nhìn lại kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2026, thảo luận phương hướng nhiệm kỳ mới và xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam trong giai đoạn 2026-2031.

Sự kiện này diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với việc huy động và phát huy nguồn lực trí thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên làm việc thứ nhất Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam. Ảnh: NH.

Tại phiên làm việc chiều 27/8, Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình gồm giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế và chương trình làm việc, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương và Đoàn chủ tịch khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2026; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban kiểm tra khóa VIII.

Bên cạnh đó, Đại hội dành thời gian cho các tham luận, xem xét tờ trình sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thông qua Điều lệ mới. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được tiến hành trong chương trình phiên làm việc.

Cuối phiên làm việc chiều 27/8, Đại hội thực hiện công tác nhân sự, xem xét và thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa IX, sau đó tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong khuôn khổ phiên làm việc chiều 27/8, Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ nhất, khóa IX được tổ chức theo chương trình riêng.

Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục là dịp để khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời mở ra nhiệm kỳ mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và đóng góp trí tuệ cho quá trình hoạch định chính sách.

Tập trung phát huy nguồn lực trí thức

Một trong những nội dung được quan tâm tại Đại hội IX là định hướng phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội, chuyển giao tri thức và tham gia xây dựng chính sách.

Đoàn lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tham gia Đại hội. Ảnh: NH.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, Liên hiệp Hội Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; tăng cường kết nối giữa các hội thành viên, các nhà khoa học với cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại hội cũng diễn ra trong thời điểm Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển dài hạn, hướng tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đóng góp vào các mục tiêu này, nguồn lực trí thức được xác định là một trong những yếu tố quan trọng cần được khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ mới và các ngành có tính nền tảng.