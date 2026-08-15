VINASA đổi chiến lược, lấy AI làm năng lực xuyên suốt để tạo giá trị mới

VINASA vừa công bố chiến lược phát triển mới, chuyển từ kết nối doanh nghiệp sang tổ chức dẫn dắt ngành công nghệ số, lấy AI làm năng lực xuyên suốt và tập trung tạo ra nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội chiều 14/8 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của hiệp hội sau 24 năm đồng hành cùng ngành công nghệ Việt Nam.

Theo chiến lược mới, VINASA sẽ chuyển từ mô hình chủ yếu kết nối cộng đồng, tổ chức sự kiện và xây dựng mạng lưới sang tổ chức có vai trò dẫn dắt ngành, kiến tạo tri thức, điều phối hệ sinh thái và xúc tác đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường.

3 trụ tạo giá trị và 4 tầng thực thi

Điểm nhấn trong chiến lược nhiệm kỳ mới là thay đổi cách tiếp cận. Thay vì mở rộng số lượng chương trình hay hoạt động, VINASA đặt mục tiêu khai thác hiệu quả các tài sản, dữ liệu, nền tảng và mạng lưới đã tích lũy để tạo ra nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp.

Hiệp hội xác định chuyển từ cách làm dựa trên số lượng hoạt động sang lấy năng lực và kết quả làm trọng tâm, hướng tới trở thành tổ chức dẫn dắt và đại diện uy tín của ngành công nghệ số Việt Nam vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VINASA đưa ra 6 chuyển dịch chiến lược. Trong đó, đáng chú ý là chuyển từ phần mềm và CNTT sang công nghiệp công nghệ số, lấy AI làm năng lực xuyên suốt, đồng thời thúc đẩy các công nghệ chiến lược phù hợp với lợi thế của Việt Nam.

Các chuyển dịch khác gồm chuyển từ quy mô sang giá trị; từ cung cấp nguồn lực sang kiến tạo giá trị; từ tổ chức hoạt động sang kiến tạo ngành; từ xúc tiến ra nước ngoài sang tạo giá trị toàn cầu; và từ hỗ trợ riêng lẻ sang xây dựng năng lực dùng chung cho toàn ngành.

Ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định VINASA sẽ lấy thị trường làm thước đo, hợp tác làm phương thức và giá trị tạo ra làm kết quả. Ảnh: VINASA.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa chia sẻ chiến lược của hiệp hội nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng trên 3 trụ cột gồm đại diện tiếng nói của ngành, kiến tạo tri thức và xúc tác đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường.

Trong đó, VINASA hướng tới phát triển dữ liệu, nghiên cứu, dự báo, bản đồ năng lực ngành và mạng lưới chuyên gia; đồng thời kết nối bài toán của doanh nghiệp với giải pháp, chuyên gia, thử nghiệm và thị trường. Các sự kiện, giải thưởng, triển lãm và hoạt động truyền thông được xác định là công cụ tạo giá trị thay vì mục tiêu tự thân.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ xây dựng 4 tầng năng lực dùng chung gồm hạ tầng dữ liệu và tri thức, nền tảng kết nối và điều phối, mạng lưới hội viên cùng hệ sinh thái, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của ngành công nghệ số Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đại hội cũng thông qua 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Các nhiệm vụ tập trung vào nâng cao năng lực đại diện ngành, xây dựng trung tâm tri thức, thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi lấy AI làm động lực, phát triển thị trường, tiêu chuẩn và niềm tin số, mở rộng thị trường quốc tế, phát triển nhân lực, đổi mới mô hình hội viên và nâng cao năng lực quản trị của VINASA.

Doanh nghiệp công nghệ phải giải bài toán của nền kinh tế

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá cao những kết quả VINASA đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kỳ vọng Hiệp hội đảm nhận vai trò lớn hơn trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị doanh nghiệp công nghệ số tập trung làm chủ công nghệ lõi. Ảnh: VINASA.

Thứ trưởng đề nghị VINASA và các doanh nghiệp tập trung vào 4 định hướng:

Trước hết, doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn cho công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Thứ hai, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

Thứ ba, các giải pháp công nghệ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, giải quyết những bài toán cụ thể của từng ngành, lĩnh vực và nền kinh tế.

Thứ tư, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả quản trị.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ đủ năng lực tham gia giải quyết những bài toán lớn, phức tạp của quốc gia. Theo đó, VINASA cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, nhất là trong tổng hợp kiến nghị, tham gia xây dựng, phản biện chính sách và thúc đẩy chính sách đi vào thực tiễn.