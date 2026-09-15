Ảnh vệ tinh phát hiện tàu ngầm tên lửa đầu tiên của Triều Tiên vào ụ, hé lộ điều gì?

Chiếc 8.24 Yongung, tàu ngầm tên lửa đạn đạo đầu tiên và duy nhất thuộc lớp Gorae của Triều Tiên, vừa được phát hiện trong ụ khô tại Sinpho South, giữa lúc Bình Nhưỡng đang tiến gần hơn tới tham vọng xây dựng năng lực răn đe hạt nhân trên biển.

Ảnh vệ tinh thương mại cho thấy tàu ngầm tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên, chiếc duy nhất thuộc lớp Gorae, đã được đưa vào ụ khô tại Nhà máy đóng tàu Sinpho South. Động thái này làm dấy lên suy đoán con tàu có thể đang được nâng cấp hoặc tiến hành các hoạt động sửa chữa, đại tu.

Chiếc tàu ngầm này đại diện cho một giai đoạn đầu trong nỗ lực phát triển năng lực phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng và từng được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ năm 2016.

So với những thiết kế tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới hơn mà Triều Tiên đang theo đuổi, tàu lớp Gorae nhỏ hơn đáng kể và có năng lực hạn chế hơn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp tàu ngầm của nước này đã phát triển nhanh trong khoảng một thập niên qua, tạo điều kiện để Bình Nhưỡng tiến thêm một bước với chương trình chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên.

Tàu ngầm Gorae bất ngờ xuất hiện trong ụ khô

Hình ảnh vệ tinh từ cuối tháng 4 cho thấy lớp lưới từng che khuất khu vực ụ khô đã được dỡ bỏ, qua đó cho phép xác định chiếc 8.24 Yongung bên trong cơ sở.

Sau đó, tàu ngầm được quan sát quay trở lại khu vực bến tàu được bảo vệ nghiêm ngặt, hoạt động cạnh một tàu hỗ trợ.

Những chuyển động này cho thấy tàu ngầm đã dành ít nhất một khoảng thời gian trong ụ khô của nhà máy. Tuy nhiên, bản chất cũng như quy mô chính xác của công việc được tiến hành vẫn chưa rõ.

Trước đây, chiếc tàu được cho là chủ yếu đóng vai trò như một nền tảng thử nghiệm, thay vì một tàu ngầm chiến lược đã hoàn thiện để đưa vào hoạt động thường xuyên.

Vì vậy, việc Bình Nhưỡng tiếp tục đầu tư sửa chữa hoặc cải tạo con tàu có thể là dấu hiệu cho thấy 8.24 Yongung được cân nhắc cho một vai trò tác chiến thực tế, thay vì chỉ tiếp tục phục vụ thử nghiệm.

Tên lửa Pukkuksong-2 - Vũ khí chính cho tàu lớp Gorae. Ảnh: MW.

Từ tàu ngầm thử nghiệm đến tham vọng tàu ngầm hạt nhân

Tháng 12/2025, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu công bố hình ảnh về chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên mà nước này theo đuổi trong thời gian dài.

Những hình ảnh cho thấy con tàu hiện vẫn đang được chế tạo và có lượng giãn nước khoảng 8.700 tấn.

Thông tin này xuất hiện sau các báo cáo từ nguồn tin quân sự Hàn Quốc hồi tháng 10/2024 cho biết Triều Tiên đã bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên. Trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng cũng nhiều lần tuyên bố trong nhiều năm rằng phát triển loại tàu này là một mục tiêu của nước này.

Các hoạt động thử nghiệm trên lớp Gorae, trong đó có quá trình phát triển nhiều thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng cho chương trình tàu ngầm hạt nhân sau này.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc tàu ngầm cũ sẽ tiếp tục được sử dụng chủ yếu cho mục đích huấn luyện hay những nâng cấp mới có thể giúp nó đảm nhận vai trò tích cực hơn trong lực lượng tác chiến.

Nếu được đưa trở lại hoạt động, 8.24 Yongung có thể trở thành một mắt xích trung gian đáng chú ý trong quá trình Triều Tiên chuyển từ năng lực thử nghiệm SLBM sang một lực lượng răn đe trên biển thực sự.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Khả năng đánh Mỹ từ dưới biển

Khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Mỹ, cũng như các cơ sở quân sự của Washington trên khắp Thái Bình Dương, từ lâu đã được Bình Nhưỡng đặc biệt coi trọng.

Triều Tiên cho rằng Mỹ từng nhiều lần tiến rất gần tới việc phát động các cuộc tấn công nhằm vào nước này, trong đó có cả những kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân quy mô lớn.

Năm 2016, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama được cho là từng nghiêng về phương án tấn công Triều Tiên, nhưng đã không thực hiện sau khi Lầu Năm Góc cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Một năm sau, Tổng thống Donald Trump được cho là đã xây dựng các kế hoạch tấn công hạt nhân quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên, với kịch bản có thể khiến hàng triệu người Triều Tiên thiệt mạng.

Trong cả hai trường hợp, năng lực trả đũa của Triều Tiên được cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn nguy cơ các cuộc tấn công đó được tiến hành.

Trong bối cảnh ấy, việc Bình Nhưỡng xây dựng một lực lượng răn đe hạt nhân trên biển đủ mạnh sẽ bổ sung cho những tiến bộ của lực lượng thông thường và năng lực hạt nhân triển khai trên đất liền.

Nếu chương trình tàu ngầm hạt nhân mới đạt được tiến triển, Triều Tiên sẽ có thêm một phương thức duy trì năng lực trả đũa ngay cả trong trường hợp các lực lượng trên đất liền bị tấn công trước. Đây chính là giá trị chiến lược lớn nhất mà một lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có thể mang lại cho Bình Nhưỡng.

Theo MW