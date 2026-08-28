Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) xác định tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để đưa tri thức khoa học và công nghệ đến gần hơn với người dân.

Nội dung này được nêu tại Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 28/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Theo định hướng được Đại hội thông qua, VUSTA sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, phổ biến kiến thức và truyền thông khoa học; đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số để đưa tri thức khoa học đến gần hơn với người dân.

Trong đó, hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ tiếp tục được triển khai thường xuyên, với nội dung và phương thức ngày càng đa dạng. Tri thức khoa học và công nghệ được chuyển tải tới cộng đồng thông qua báo chí, xuất bản, hội nghị, hội thảo, tập huấn, các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nền tảng số.

Theo VUSTA, trong nhiệm kỳ 2020-2026, hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được triển khai thường xuyên, rộng khắp, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giảm nghèo, phát triển cộng đồng và nâng cao dân trí.

Cùng với phổ biến kiến thức, VUSTA đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo hướng chủ động phát hiện vấn đề, dựa trên cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn.

Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tham gia góp ý các dự thảo văn kiện, cơ chế, chính sách, dự án luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng; cung cấp các luận cứ khoa học, khách quan và thực tiễn phục vụ quá trình hoạch định chủ trương, chính sách và ra quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

VUSTA đặt mục tiêu đưa tri thức khoa học đến gần người dân hơn. Ảnh: Q.A.



Một nhiệm vụ khác được VUSTA đặt ra trong nhiệm kỳ mới là đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức. Tổ chức này sẽ chú trọng trẻ hóa đội ngũ, thu hút trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

VUSTA cũng định hướng hoàn thiện quản trị toàn hệ thống, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và kết nối chuyên gia; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược và khả năng tham gia các nhiệm vụ lớn của đất nước.

Ngoài ra, VUSTA cũng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, tăng cường kết nối trí thức Việt Nam trên toàn cầu; chủ động mở rộng quan hệ với các tổ chức khoa học và công nghệ, mạng lưới chuyên gia quốc tế; xây dựng các hình thức kết nối linh hoạt với trí thức Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực tri thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển đất nước.

GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA khóa IX, nhấn mạnh nhiệm kỳ mới cần tạo được tinh thần đổi mới thực chất, bắt đầu từ cách tổ chức công việc, cách tập hợp trí thức, cách lắng nghe các nhà khoa học và cách đưa những ý kiến khoa học có giá trị đến với các cơ quan có trách nhiệm.

Theo Chủ tịch VUSTA, giá trị lớn nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam là con người, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ trí thức; vì vậy, VUSTA cần tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và xã hội.

Đại hội IX xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện; đổi mới phương thức tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; đổi mới quản trị, tăng cường chuyển đổi số và năng lực dự báo; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và kết nối trí thức Việt Nam trên toàn cầu.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, VUSTA hướng tới phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.