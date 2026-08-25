Ngày 24/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng và lãnh đạo một số đơn vị thành viên có buổi làm việc với ông Adeel Farhan, người vừa nhận nhiệm vụ Giám đốc quan hệ đối tác tin tức khu vực Đông Nam Á của Google.

Hai bên đã trao đổi về những thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông số, trong đó các nền tảng tìm kiếm, mạng xã hội và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và thói quen người dùng đang tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động sản xuất, phân phối và tiếp cận nội dung báo chí.

Bên cạnh đó, đại diện Google trao đổi về các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất nội dung kỹ thuật số cho cơ quan báo chí, đặc biệt là những kỹ năng đáp ứng sự thay đổi về hành vi tiếp nhận thông tin của độc giả và sự phát triển của các nền tảng số. Ngoài ra, các chương trình đào tạo còn hướng tới việc nâng cao năng lực xây dựng nội dung đa nền tảng, tối ưu hóa cách thức phân phối nội dung, khai thác dữ liệu độc giả và ứng dụng các công nghệ mới.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng cùng lãnh đạo Trung tâm bản quyền số (DCC) và Tạp chí điện tử VietTimes tại buổi làm việc với ông Adeel Farhan, Giám đốc quan hệ đối tác tin tức khu vực Đông Nam Á của Google. Ảnh: H. Lam.

Một vấn đề khác được trao đổi là xây dựng cộng đồng và thu hút độc giả. Trong bối cảnh người dùng ngày càng phân tán trên nhiều nền tảng, các cơ quan báo chí không chỉ cần tăng lượng truy cập mà còn phải xây dựng được nhóm độc giả trung thành, tăng mức độ tương tác và tạo ra giá trị lâu dài từ cộng đồng người dùng.

Hai bên cũng đề cập đến bài toán xây dựng mô hình doanh thu cho báo chí số. Đây được xem là một trong những thách thức lớn đối với các cơ quan báo chí khi doanh thu quảng cáo truyền thống chịu nhiều sức ép, trong khi chi phí đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và sản xuất nội dung chất lượng ngày càng tăng.

Hội Truyền thông số Việt Nam và Google bàn giải pháp phát triển báo chí thời AI. Ảnh: H. Lam.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh ngành báo chí đang đứng trước những thay đổi lớn do sự phát triển của AI và các nền tảng phân phối nội dung số. Việc tăng cường hợp tác giữa các tổ chức báo chí, truyền thông và các doanh nghiệp công nghệ được kỳ vọng góp phần giúp các cơ quan báo chí nâng cao năng lực thích ứng, phát triển bền vững và tiếp tục giữ vai trò cung cấp thông tin chính xác, tin cậy trong môi trường số.

Trong những dấu hiệu bão hòa của môi trường truyền thông, năm 2018, Google ra mắt Google News Initiative (Sáng kiến ​​Tin tức Google) nhằm cung cấp sự hỗ trợ thiết thực, giúp các nhà báo và đơn vị xuất bản tin tức định hướng trong bối cảnh kỹ thuật số đang thay đổi và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tính đến nay, Google News Initiative đã hỗ trợ hơn 7.000 đối tác tin tức tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua nguồn tài trợ toàn cầu trị giá hơn 550 triệu USD.