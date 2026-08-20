Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trước yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ

Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được kỳ vọng tạo bước chuyển mới, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 27-28/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới, với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Đây cũng là thời điểm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đứng trước những yêu cầu mới trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, đưa tri thức, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến trở thành những đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Yêu cầu đổi mới và trách nhiệm cao hơn

Đại hội IX có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhận diện những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần phát huy nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Ảnh: VUSTA.

Mục tiêu đặt ra là tạo ra bước chuyển thực chất về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hướng tới Đại hội IX, công tác chuẩn bị được triển khai với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Ban Chỉ đạo Đại hội cùng các Tiểu ban về Nhân sự, Văn kiện, Tổ chức phục vụ và Tuyên truyền tích cực triển khai các nội dung công việc, bảo đảm các khâu chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, theo đúng kế hoạch.

Trong đó, xây dựng và hoàn thiện Văn kiện Đại hội được xác định là một nội dung đặc biệt quan trọng. Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung nghiên cứu, hoàn thiện ba nội dung lớn gồm Báo cáo chính trị trình Đại hội IX, Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sửa đổi và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX.

Điểm đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị văn kiện là việc mở rộng lấy ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể. Các dự thảo được gửi xin ý kiến các hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên gia và nhà khoa học trong hệ thống.

Việc huy động nhiều chủ thể tham gia đóng góp không chỉ nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung văn kiện mà còn góp phần bảo đảm phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ mới phản ánh yêu cầu thực tiễn cũng như nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống.

Đây là yêu cầu quan trọng để tinh thần đổi mới không chỉ dừng ở chủ trương mà được thể hiện bằng những kết quả cụ thể sau Đại hội.

Khơi nguồn lực trí tuệ cho chặng đường mới

Đại hội IX diễn ra trong thời điểm yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Điều đó đồng thời mở ra không gian rộng lớn để đội ngũ trí thức và hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của mình.

Với nguồn lực lớn về đội ngũ, mạng lưới hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội Việt Nam có điều kiện tiếp tục phát huy thế mạnh trong tập hợp, kết nối và điều hòa các nguồn lực trí tuệ.

Tuy nhiên, yêu cầu của giai đoạn mới không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô tập hợp mà còn ở chất lượng và hiệu quả của sự kết nối. Trí thức cần có thêm những không gian để trao đổi, phản biện, đề xuất sáng kiến và tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước.

Ở góc độ đó, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức, thúc đẩy sáng tạo kỹ thuật, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và tôn vinh trí thức tiếp tục có vai trò quan trọng. Đây là những kênh để tri thức được chuyển hóa thành các ý kiến tư vấn, giải pháp khoa học, sáng kiến kỹ thuật và những đóng góp cụ thể cho đời sống kinh tế - xã hội.

Đại hội IX vì thế không chỉ là dấu mốc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục làm mới vai trò của mình trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, định hướng nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Liên hiệp Hội Việt Nam có thêm điều kiện để đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung và phương thức hoạt động.

Kỳ vọng đặt ra đối với nhiệm kỳ 2026-2031 là tiếp tục củng cố khối đoàn kết, phát huy vai trò tập hợp, kết nối đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đồng thời tạo thêm những cơ chế và không gian để trí tuệ được đóng góp trực tiếp, thực chất vào quá trình phát triển đất nước.