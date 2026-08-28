GS.VS Châu Văn Minh làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

GS.VS Châu Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Sáng nay, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, GS.VS Châu Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX.

Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX diễn ra trong hai ngày 27 và 28/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 489 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội, các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 143 thành viên.

Ban Chấp hành khóa IX sau đó tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 24 thành viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp Hội Việt Nam khóa IX.

GS.VS Châu Văn Minh, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

GS.VS Châu Văn Minh làm Chủ tịch VUSTA khóa IX. Ảnh: K.T.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.VS Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA khóa IX, nhấn mạnh nhiệm kỳ mới cần tạo được tinh thần đổi mới thực chất, bắt đầu từ cách tổ chức công việc, cách tập hợp trí thức, cách lắng nghe các nhà khoa học và cách đưa những ý kiến khoa học có giá trị đến với các cơ quan có trách nhiệm.

Theo tân Chủ tịch VUSTA, giá trị lớn nhất của Liên hiệp Hội Việt Nam là con người, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ trí thức; vì vậy, VUSTA cần tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và xã hội.

Tập thể Ban Chấp hành khóa IX cùng GS.VS. TKHS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Danh dự Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa IX ra mắt Đại hội Ảnh: K.T.

Đại hội IX xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: đẩy mạnh tham mưu, tư vấn, phản biện; đổi mới phương thức tập hợp và phát huy đội ngũ trí thức; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; đổi mới quản trị, tăng cường chuyển đổi số và năng lực dự báo; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và kết nối trí thức Việt Nam trên toàn cầu.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, VUSTA hướng tới phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

GS.VS Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích. Từ năm 1985-2007, GS.VS. Châu Văn Minh làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam). Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I. Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm quốc gia như: Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát triển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)…