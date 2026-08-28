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Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Quỳnh An
Quỳnh An

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tham quan các gian trưng bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

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Sáng nay, 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
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Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc quan trọng để đánh giá nhiệm kỳ VIII, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới và tiếp tục phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.
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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến dự Đại hội và tham quan gian trưng bày tại Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam.
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Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại khu trưng bày của Nhà Xuất bản Tri thức.
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Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ IX với những tiết mục mang đậm truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và nét đẹp tri thức của đội ngũ Tri thức Việt Nam được các nghệ sĩ trình bày tại Đại hội.
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Đông đảo các đại biểu tham dự Đại hội.

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Từ khóa:

#Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam #Đại hội #VUSTA

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