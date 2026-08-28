Bà Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Truyền thông số
489 đại biểu dự Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031
Với 489 đại biểu chính thức, Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung bàn thảo giải pháp phát huy nguồn lực trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao vai trò tư vấn, phản biện và đóng góp vào hoạch định chính sách trong nhiệm kỳ 2026-2031.
VCA 2026 tôn vinh những sáng tạo đưa nội dung số Việt ra thế giới
Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (VCA) 2026 tôn vinh những sản phẩm nội dung số xuất sắc và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của sáng tạo số trong công nghiệp văn hóa và hành trình đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới.
Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại
Từ thời khóa biểu, tài liệu ôn tập đến những buổi học trực tuyến, chiếc điện thoại kết nối Internet đang hiện diện trong nhiều hoạt động học tập hằng ngày của người trẻ. Khi năm học mới bắt đầu, nhu cầu kết nối vì thế không chỉ gắn với liên lạc hay giải trí, mà ngày càng gắn với khả năng học tập chủ động và linh hoạt hơn.
Kết nối trí thức toàn cầu để giải những bài toán lớn của đất nước
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) - hé lộ bức tranh toàn cảnh về cuộc "lột xác" chiến lược từ số hóa toàn diện, huy động mạng lưới trí thức toàn cầu đến tinh gọn bộ máy.
NT&T JSC đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống Quản lý Chất lượng
Ngày 21/08/2026, tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Giải pháp Nền tảng Truyền thông và Thông tin (NT&T JSC) tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận ISO 9001:2015 - tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý Chất lượng.
Hội Truyền thông số Việt Nam và Google bàn giải pháp phát triển báo chí thời AI
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng và lãnh đạo một số đơn vị thành viên có buổi làm việc với ông Adeel Farhan, người vừa nhận nhiệm vụ Giám đốc quan hệ đối tác tin tức khu vực Đông Nam Á của Google.
Huế đặt mục tiêu đạt 10.000 tên miền “.vn” trong năm nay
Huế đặt mục tiêu đạt 10.000 tên miền quốc gia “.vn” trong năm 2026, đồng thời hướng tới khai thác hiệu quả các tên miền đã đăng ký, đưa hiện diện trực tuyến trở thành công cụ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Đại hội IX VUSTA: Tham mưu xây dựng cơ chế đặc thù, bảo vệ nhà khoa học nghiên cứu công nghệ lõi
Đại hội IX VUSTA đặt mục tiêu tạo môi trường để đội ngũ trí thức nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn; đồng thời tham mưu các cơ chế đặc thù, sandbox nhằm thúc đẩy những lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Dùng dữ liệu cá nhân của người khác trái luật có thể bị phạt 60 triệu đồng
Hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật có thể bị xử phạt đến 60 triệu đồng.
Dòng chảy trí tuệ qua các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Hơn 43 năm qua, các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã để lại những dấu ấn riêng, góp phần phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, sản xuất, tư vấn, phản biện và hoạch định chính sách.
Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trước yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ
Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được kỳ vọng tạo bước chuyển mới, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
VINASA đổi chiến lược, lấy AI làm năng lực xuyên suốt để tạo giá trị mới
VINASA vừa công bố chiến lược phát triển mới, chuyển từ kết nối doanh nghiệp sang tổ chức dẫn dắt ngành công nghệ số, lấy AI làm năng lực xuyên suốt và tập trung tạo ra nhiều giá trị hơn cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.
Ông Lê Quốc Minh: 2 năm tới, AI sẽ trở thành công cụ phổ biến trong tòa soạn
Theo ông Lê Quốc Minh, khoảng 2 năm tới, AI sẽ phổ biến trong các tòa soạn, giúp nhà báo giảm việc tỉ mỉ, mất thời gian để tập trung cho những công việc sáng tạo.
AI đang trở thành "bộ não số" của tòa soạn
Theo ông Lê Quốc Minh, AI đang chuyển từ công cụ hỗ trợ sang thành một phần trong hệ thống vận hành của tòa soạn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi luôn có sự giám sát của con người.
Chuyên gia toàn cầu quy tụ tại Hà Nội giải bài toán AI cho báo chí
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA, quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia AI và lãnh đạo báo chí trong nước, quốc tế để thảo luận xu hướng và giải pháp ứng dụng AI trong ngành báo chí.
Bí thư xã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Hướng dẫn xác thực thuê bao Viettel khi đổi máy, tránh gián đoạn liên lạc
Từ ngày 15/6, khi chuyển SIM sang thiết bị di động khác, người dùng cần thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định mới nhằm bảo vệ thuê bao, hạn chế nguy cơ SIM bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.
Bộ Khoa học và Công nghệ kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại 3 đơn vị
Ngày 29/7, Bộ Khoa học và Công nghệ trao quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo 3 đơn vị gồm Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Đề xuất chia trẻ dưới 16 tuổi thành 2 nhóm để quản lý dùng mạng xã hội
Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) kiến nghị phân tầng độ tuổi đối với người dưới 16 tuổi khi sử dụng mạng xã hội, thay vì cấm hoàn toàn tính năng tương tác, nhằm bảo đảm vừa bảo vệ trẻ em vừa đáp ứng nhu cầu học tập và giao tiếp.
Internet cần nhanh ở mọi góc nhà
Một nghịch lý đang xuất hiện trong nhiều gia đình hiện đại: càng có nhiều thiết bị thông minh, nhu cầu sử dụng Internet càng cao, nhưng việc duy trì kết nối ổn định ở mọi góc trong nhà lại không phải lúc nào cũng dễ dàng.