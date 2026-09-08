Hàng trăm vận động viên cùng KOC, KOL “Sải bước nghĩa tình” vì nạn nhân chất độc da cam

Sáng 6/9, tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội, hàng trăm vận động viên, người yêu chạy bộ cùng nhiều KOC, KOL đã tham gia chương trình chạy bộ, đi bộ cộng đồng “Sải bước nghĩa tình”.

Chương trình do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và Topmedia tổ chức, phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức truyền thông số (CRC), Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Những bước chân kết nối cộng đồng

Từ sáng sớm ngày 6/9, khu vực Tràng Tiền Plaza – Hồ Gươm đã trở nên sôi động với sự hiện diện của hàng trăm vận động viên, thành viên các câu lạc bộ chạy bộ, người yêu thể thao cùng nhiều KOC, KOL hoạt động trong cộng đồng chạy bộ.

Không đặt nặng thành tích hay thứ hạng, “Sải bước nghĩa tình” hướng người tham gia đến một mục tiêu chung: dùng những bước chân khỏe mạnh để lan tỏa tinh thần sẻ chia và sự quan tâm đối với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Thông điệp “Mỗi bước chân – Một tấm lòng” vì thế không chỉ hiện diện trên các ấn phẩm truyền thông, mà được thể hiện bằng chính sự tham gia của hàng trăm người giữa trung tâm Thủ đô.

Một vòng chạy quanh Hồ Gươm có thể chỉ kéo dài trong một buổi sáng, nhưng Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi người tham gia sẽ tiếp tục trở thành một mắt xích lan tỏa thông điệp của chương trình tới gia đình, bạn bè và cộng đồng trên môi trường số.

Đây cũng là điểm đáng chú ý của chương trình khi hoạt động thể thao cộng đồng được kết nối với truyền thông số, người có sức ảnh hưởng và nền tảng công nghệ để mở rộng phạm vi tiếp cận.

65 năm và hành trình xoa dịu nỗi đau da cam

Năm 2026 đánh dấu 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026).

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn đang ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều nạn nhân và gia đình qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, bên cạnh các chương trình chăm sóc, hỗ trợ trực tiếp, việc tiếp tục nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, có ý nghĩa quan trọng.

“Sải bước nghĩa tình” được xây dựng theo hướng một hoạt động cộng đồng gần gũi, trong đó chạy bộ và đi bộ trở thành phương tiện kết nối những người có chung mong muốn đóng góp cho xã hội.

Sự góp mặt của đông đảo vận động viên cùng nhiều KOC, KOL trong lĩnh vực chạy bộ và thể thao giúp thông điệp của chương trình được mở rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Thay vì chỉ là người tham gia một sự kiện, mỗi vận động viên có thể trở thành một “điểm phát” truyền thông khi chia sẻ hình ảnh, câu chuyện và thông điệp về nạn nhân chất độc da cam tới cộng đồng của mình.

Kết hợp sự kiện trực tiếp với nền tảng số

Một trong những điểm khác biệt của chiến dịch là việc kết hợp hoạt động trực tiếp tại Hồ Gươm với nền tảng Topplay.vn, qua đó tạo thêm một kênh để cộng đồng đăng ký đồng hành, tiếp cận thông tin và tham gia lan tỏa chương trình.

Sau sự kiện ngày 6/9, chiến dịch “65 năm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” vẫn tiếp tục trên môi trường số. Người dân có thể đăng ký đồng hành và tìm hiểu chương trình tại đây.

Việc đưa hoạt động thiện nguyện lên một nền tảng số không thay thế các hình thức vận động truyền thống, mà mở thêm một cách tiếp cận để đặc biệt nhóm người trẻ, cộng đồng thể thao và người sử dụng mạng xã hội có thể dễ dàng tìm hiểu, tham gia và chia sẻ chiến dịch.

Đây cũng là hướng kết nối giữa công nghệ – truyền thông – thể thao – trách nhiệm xã hội mà Ban Tổ chức mong muốn thử nghiệm thông qua “Sải bước nghĩa tình”.

KOC, KOL cùng lan tỏa thông điệp

Tham gia tổ chức và đồng hành cùng chương trình có các thành viên Ban Tổ chức, đội ngũ truyền thông, đối ngoại, cộng đồng, tình nguyện viên và nhiều gương mặt trong cộng đồng chạy bộ.

Trong đó, anh Nguyễn Phạm Tuân – Trưởng Ban Tổ chức “Sải bước nghĩa tình”, đại diện nền tảng Topplay.vn; anh Triệu Việt Linh – Trưởng Ban Media; chị Dương Linh Huệ – Trưởng Ban Đối ngoại & Cộng đồng tham gia điều phối các hoạt động của chương trình.

Các KOC chạy bộ như Nguyễn Kim Oanh, Nguyễn Đăng Việt cùng nhiều vận động viên và người có ảnh hưởng trong cộng đồng thể thao cũng tham gia, góp phần đưa hình ảnh và thông điệp của sự kiện đến với nhiều người hơn.

Với các hoạt động cộng đồng hiện nay, sức lan tỏa trên môi trường số ngày càng trở thành một phần quan trọng. Một sự kiện có thể diễn ra trong vài giờ, nhưng hình ảnh và câu chuyện của nó có thể tiếp tục được chia sẻ trong nhiều ngày, nhiều tuần sau đó.

Đó cũng là cách “Sải bước nghĩa tình” kỳ vọng kéo dài giá trị của một buổi chạy thành một chiến dịch cộng đồng rộng hơn.

Tiếp tục kêu gọi chung tay vì nạn nhân chất độc da cam

Sự kiện chạy bộ tại Hồ Gươm đã kết thúc, nhưng Ban Tổ chức cho biết hành trình vận động cộng đồng vẫn tiếp tục.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước được kêu gọi tiếp tục đồng hành với các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Mọi đóng góp ủng hộ xin gửi về:

Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Số tài khoản: 1961

Ngân hàng: MBBank

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm nguồn lực cho các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bên cạnh đóng góp tài chính, Ban Tổ chức cũng kỳ vọng cộng đồng tiếp tục chia sẻ thông tin, hình ảnh và câu chuyện của chiến dịch, giúp nhiều người hơn hiểu về hậu quả lâu dài của chất độc da cam và những khó khăn mà các nạn nhân vẫn đang phải đối diện.

Khi một sự kiện thể thao tạo thêm giá trị xã hội

Sự phát triển mạnh của phong trào chạy bộ tại Việt Nam những năm gần đây đang tạo điều kiện để nhiều hoạt động thể thao gắn với mục tiêu cộng đồng được hình thành.

“Sải bước nghĩa tình” là một ví dụ cho cách một hoạt động vốn gắn với rèn luyện sức khỏe có thể được mở rộng thành không gian kết nối con người, truyền thông và trách nhiệm xã hội.

Một người tham gia có thể bắt đầu từ mong muốn chạy vài kilomet vào cuối tuần. Nhưng khi hàng trăm người cùng xuất hiện trên một đường chạy với chung một thông điệp, những bước chân cá nhân có thể trở thành hình ảnh đại diện cho một cộng đồng.

Và khi những hình ảnh đó tiếp tục được lan tỏa qua KOC, KOL, mạng xã hội và các nền tảng số, giá trị của sự kiện có thể vượt ra ngoài không gian Hồ Gươm.

Buổi chạy ngày 6/9 đã khép lại, song thông điệp của chương trình vẫn còn được tiếp nối: “Mỗi bước chân – Một tấm lòng.”

Từ hàng trăm bước chân tại Hồ Gươm, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ có thêm hàng nghìn, hàng vạn người biết đến, quan tâm và cùng chung tay trên hành trình xoa dịu nỗi đau da cam.