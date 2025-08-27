Tàu vũ trụ Starship của SpaceX thành công thế nào trong lần bay thử thứ 10?

VietTimes - Hệ thống Starship cao 123 mét đã cất cánh từ cơ sở Starbase ở miền nam Texas. Sau khoảng 3 phút, tầng trên của Starship tách khỏi tên lửa đẩy Super Heavy và bay vào không gian, ngày 26/8.

Hệ thống tên lửa khổng lồ Starship của SpaceX vừa đánh dấu một cột mốc phát triển quan trọng khi thành công triển khai vệ tinh mô phỏng và thử nghiệm các tấm chắn nhiệt mới trong chuyến bay thử nghiệm thứ 10. Đây là những bước tiến đáng kể sau một loạt các lần thử nghiệm thất bại trước đó.

Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, hệ thống triển khai vệ tinh độc đáo của Starship đã phóng thành công 8 vệ tinh Starlink, một cuộc trình diễn quan trọng cho tương lai của các hoạt động phóng tàu vũ trụ chủ chốt của SpaceX.

Điểm nhấn của nhiệm vụ lần này là khi tàu Starship bay trở về Trái Đất qua bầu khí quyển trên Ấn Độ Dương. Tàu vũ trụ đã thử nghiệm nhiều tấm chắn nhiệt hình lục giác mới. Mục tiêu của Elon Musk là tạo ra một tấm chắn bên ngoài gần như không cần tân trang sau mỗi lần sử dụng, một thách thức lớn khi các tàu vũ trụ trước đây thường cần sửa chữa hoặc thay thế tấm chắn nhiệt sau mỗi nhiệm vụ do bị xói mòn nghiêm trọng.

Nhiệm vụ kết thúc với màn hạ cánh có động cơ dẫn đường trên mặt đại dương phía tây nước Úc. Tuy nhiên, con tàu Starship cao 52 mét đã bị lật trước khi phát nổ. Sự cố này được dự đoán trước, có thể do hệ thống dừng bay gây ra, nhưng nó vẫn không làm giảm đi ý nghĩa của các cột mốc đã đạt được.

Chuyến bay thử nghiệm này cho thấy sự tiến triển đáng khích lệ trong chiến dịch phát triển "thử và thất bại" của SpaceX. Ba lần thử nghiệm trước đó đã kết thúc sớm hơn nhiều, ngay trong quá trình bay hoặc trên bệ thử ở Texas. Lần này, hệ thống tên lửa đẩy Super Heavy cao 71 mét cũng thực hiện một cuộc hạ cánh trên mặt nước tại Vịnh Mexico, thay vì sử dụng cánh tay đòn khổng lồ của tháp phóng. Điều này nhằm mục đích thử nghiệm một cấu hình động cơ hạ cánh thay thế cho những nhiệm vụ trong tương lai.

Thành công của Starship trong việc triển khai vệ tinh và thử nghiệm tấm chắn nhiệt là một bước nhảy vọt, mở ra cánh cửa cho việc tái sử dụng tàu vũ trụ một cách hiệu quả hơn, một yếu tố then chốt trong tầm nhìn của SpaceX về việc đưa con người và hàng hóa lên vũ trụ với chi phí thấp hơn. Dù vẫn còn những thách thức, kết quả của chuyến bay này là một tín hiệu tích cực cho thấy SpaceX đang tiến gần hơn đến mục tiêu cách mạng hóa ngành hàng không vũ trụ.

Theo Reuters