Tin nóng công nghệ 12/8: Elon Musk dọa kiện Apple, sứa làm nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động

Elon Musk dọa kiện Apple, Mỹ có thể cho phép NVIDIA bán chip mới nhất cho Trung Quốc, sứa biển làm nhà máy điện lớn nhất nước Pháp ngừng hoạt động... là tin KHCN nổi bật ngày 12/8.

1. Elon Musk dọa khởi kiện Apple

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Elon Musk, qua mạng xã hội X, thông báo rằng công ty trí tuệ nhân tạo của ông, xAI, sẽ tiến hành hành động pháp lý chống lại Apple. Musk cáo buộc Apple có hành vi vi phạm luật chống độc quyền khi ưu ái đưa ứng dụng ChatGPT của OpenAI lên vị trí hàng đầu trên App Store, khiến “bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI đều không thể đạt vị trí số 1”, điều mà ông gọi là “vi phạm luật chống độc quyền rõ ràng”.

Tính đến hiện tại, ChatGPT đứng đầu danh mục “Ứng dụng miễn phí hàng đầu” trên App Store tại Mỹ, trong khi Grok của xAI chỉ xếp thứ năm, còn Gemini của Google ở vị trí thấp hơn nhiều. Ông Musk cũng bày tỏ nghi vấn vì sao cả ứng dụng X lẫn Grok không được đưa vào mục “Ứng dụng nên có” trong khi X là ứng dụng tin tức số 1 toàn cầu và Grok là thứ 5 trong các ứng dụng.

2. Galaxy S25 FE lộ diện: Thiết kế quen thuộc, hiệu năng có thể gây thất vọng

Galaxy S25 FE. Ảnh: WinFuture

Samsung sắp ra mắt Galaxy S25 FE, với những hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy máy sở hữu thiết kế rất giống các mẫu Galaxy S25 khác, khung viền phẳng, viền mỏng và cụm ba camera sau quen thuộc, chỉ khác biệt là viền dưới màn hình dày hơn một chút. Phiên bản xuất hiện trong bản màu Jet Black, và dự kiến sẽ có thêm các tuỳ chọn màu như Light Blue, Dark Blue và White.

Điểm gây thất vọng là vi xử lý. Galaxy S25 FE nhiều khả năng vẫn dùng chip Exynos 2400e, giống hệt S24 FE, thay vì bản nâng cấp Exynos 2400 hay tùy chọn Snapdragon, khiến hiệu năng có thể không được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, máy vẫn được cải tiến đáng kể ở thiết kế: mỏng hơn (7.4 mm so với 8 mm trước), nhẹ hơn (190 g thay vì 213 g), hỗ trợ sạc nhanh 45W và nhiều khả năng có màn hình LTPO tiết kiệm pin cùng viên pin từ 4.700 mAh tăng lên khoảng 4.900 mAh

3. Tai nghe Pixel Buds 2a lộ diện trước thềm ra mắt ngày 20/8

Pixel Buds 2a. Ảnh: Cincodias

Pixel Buds 2a sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20 tháng 8 cùng với dòng Pixel 10. Các thông tin rò rỉ mới nhất tiết lộ sản phẩm có hai màu “Iris” và màu xám (có thể gọi là “Fog Light” hoặc “Hazel”), kèm theo thiết kế vỏ đáng tin cậy với bên trong đồng màu tai nghe.

Thiết bị được nâng cấp đáng kể từ phiên bản A-Series trước: bổ sung công nghệ chống ồn chủ động (ANC), thời lượng pin lâu hơn (7 tiếng dùng tai nghe, 20 tiếng với hộp sạc), và hỗ trợ âm thanh không gian (spatial audio). Nhiều khả năng Pixel Buds 2a sẽ không bán ngay sau buổi ra mắt do tình trạng chuỗi cung ứng; theo một số báo cáo, sản phẩm có thể được giao đến tay người dùng vào khoảng 9 tháng 10.

4. Tổng thống Trump có thể cho phép NVIDIA bán chip phiên bản mới nhất sang Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump có thể cho phép NVIDIA xuất khẩu phiên bản "giảm sức mạnh" (kém tiến hóa hơn) của chip GPU thế hệ mới Blackwell sang Trung Quốc, mặc dù giới lập pháp vẫn lo ngại điều này có thể giúp Bắc Kinh tăng tốc phát triển AI, kể cả ứng dụng trong quân sự. Phiên bản được gợi ý sẽ có hiệu năng thấp hơn khoảng 30–50% so với bản gốc.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã đạt một thỏa thuận chưa từng có với NVIDIA và AMD: Hai hãng chip đồng ý chuyển 15% doanh thu từ việc bán chip AI tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ để đổi lấy giấy phép xuất khẩu. Hồi tháng trước, lệnh cấm xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc đã được dỡ bỏ.

5. Đàn sứa khổng lồ khiến nhà máy điện hạt nhân phải ngừng hoạt động

Ảnh minh họa: Getty Images

Một đàn sứa bất ngờ tràn vào hệ thống làm mát tại Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc Pháp, khiến bốn tổ máy tự động ngừng hoạt động, trong khi hai tổ máy còn lại đang được bảo trì thường xuyên, dẫn đến việc tạm dừng hoàn toàn 5,4 GW công suất điện tại đây.

Theo nhà khai thác EDF, sự kiện “đột ngột và khó đoán trước” này diễn ra khi các sứa làm tắc bộ lọc ở hệ thống bơm làm mát. May mắn là không có thiệt hại về an toàn, con người hay môi trường. Các bộ lọc chỉ cần được làm sạch để tổ máy có thể khởi động lại nhanh chóng.

Hiện tượng này được chuyên gia lý giải là hậu quả của nhiệt độ nước biển gia tăng do biến đổi khí hậu, mở rộng thời gian sinh sản và tăng mật độ sứa, đặc biệt là loài sứa mặt trăng châu Á, một loài xâm lấn xuất hiện tại biển Bắc từ năm 2020. Các chuyên gia cũng cảnh báo đây không phải lần đầu vùng duyên hải phải đối mặt với vấn đề tương tự sự kết hợp giữa ô nhiễm nhiệt, quá nhiều sứa và thiết kế nhà máy ven biển đang gây áp lực lên hoạt động sản xuất điện an toàn.

