Top 100 doanh nhân hàng đầu thế giới 2025: Elon Musk bị Jensen Huang soán ngôi vị đầu

Tạp chí Fortune vừa công bố bảng xếp hạng “Top 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất thế giới 2025”. Jensen Huang – nhà sáng lập kiêm CEO của NVIDIA – lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1, thay thế Elon Musk, người giữ ngôi đầu năm ngoái.

Về việc lựa chọn Jensen Huang vào vị trí số 1 năm nay trong “Fortune 100 most Powerful People in Business” (2025 Edition), Ban biên tập tạp chí này bình luận: “Hãy tưởng tượng các công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới đều chen nhau để mua sản phẩm của bạn – trong khi năng lực sản xuất của bạn thậm chí không thể đáp ứng nổi nhu cầu. Đó chính là đời sống thường nhật của Jensen Huang”.

Ông Satya Nadella (CEO Microsoft), xếp thứ 2. Ảnh: Microsoft.



Ngoài Jensen Huang, các vị trí tiếp theo thuộc về: Satya Nadella (CEO Microsoft) – hạng 2; Mark Zuckerberg (CEO Meta) – hạng 3; Elon Musk (CEO Tesla) – hạng 4.

Trong top 10 còn có: Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc) – Chủ tịch BYD: hạng 5; Sundar Pichai (CEO Google) - hạng 6; Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi) – Nhà sáng lập Huawei: hạng 7.

Hai doanh nhân Trung Quốc Nhậm Chính Phi (Huawei, giữa) và Vương Truyền Phúc (BYD, phải) lần đầu tiên lọt vào top 10. Ảnh: CCTV.



Các vị trí tiếp theo bao gồm Sam Altman (CEO OpenAI): hạng 8; Jamie Dimon (CEO JPMorgan Chase): hạng 9; Mary Barra (CEO General Motors): hạng 10.

Đáng chú ý, hai tỷ phú Trung Quốc Vương Truyền Phúc và Nhậm Chính Phi đã cùng góp mặt trong top 10 – thành tích tốt nhất từ trước đến nay của các doanh nhân Trung Quốc trên bảng xếp hạng này.

Sam Altman (trái) và Elon Musk. Ảnh: Sohu.



Ngoài ra, nhiều doanh nhân Trung Quốc khác cũng có mặt trong top 100:

Lei Jun (Lôi Quân) – nhà sáng lập Xiaomi: hạng 16 (năm ngoái đứng thứ 57)

Pony Ma (Mã Hóa Đằng) – nhà sáng lập Tencent: hạng 25 (năm ngoái thứ 80)

Zeng Yuqun (Tăng Dục Quân) – nhà sáng lập hãng pin xe điện CATL: hạng 30 (năm ngoái thứ 61)

Zhang Yiming (Trương Nhất Minh) – nhà sáng lập ByteDance: hạng 43 (năm ngoái thứ 92)

Nicolas Aguzin (Trần Dực Đình) – CEO Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông: hạng 53 (lần đầu tiên góp mặt trong top 100).

CEO Meta Mark Zuckerberg , người xếp vị trí thứ 3. Ảnh: Meta.



Liang Wenfeng (Lương Văn Phong) – nhà sáng lập DeepSeek: hạng 72 (lần đầu tiên góp mặt trong top 100).

Ngoài ra, trong nhóm dẫn đầu còn có: Lisa Su (Tô Tư Phong, nữ doanh nhân người Mỹ gốc Đài Loan) – CEO AMD: hạng 14; Tim Cook – CEO Apple: hạng 15.

Như vậy, bảng xếp hạng năm 2025 không chỉ ghi nhận sự thống trị của các tập đoàn công nghệ Mỹ, mà còn chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của các doanh nhân Trung Quốc trên trường quốc tế.

Người tụt hạng lớn nhất trong top 100 là Elon Musk (từ vị trí số 1 năm 2024 xuống vị trí thứ 4 năm nay).

Lương Văn Phong – nhà sáng lập DeepSeek: lần đầu tiên góp mặt trong top 100 với vị trí thứ 72. Ảnh: Sohu.



Người tăng hạng mạnh nhất là Pony Ma (Mã Hóa Đằng, tăng 55 bậc), tiếp theo là Zhang Yiming (Trương Nhất Minh, tăng 49 bậc) và Lei Jun (Lôi Quân, tăng 41 bậc).

Hai gương mặt mới hoàn toàn là Nicolas Aguzin (HKEX) và Liang Wenfeng (Lương Văn Phong, DeepSeek).

Đây là năm mà các doanh nhân Trung Quốc bứt phá mạnh, nhiều người lần đầu lọt top cao, thậm chí có 2 đại diện lọt vào top 10 là Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc) và Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi).