17 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tuần tới, tâm điểm là FPT, CTD, IDC, MSH

Tuần đầu tháng 12 (1/12 – 5/12), có 17 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.

CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH) thông báo 2/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 25/12.

Tỷ lệ thực hiện là 40%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 4.000 đồng. MSH hiện có hơn 112 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 448 tỷ đồng.

CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Mã: LBM) cho biết 4/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12. Thanh toán vào ngày 19/12.

Tỷ lệ thực hiện là 25%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng. LBM hiện có 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra 100 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (Mã: IDC) thông báo 4/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12. Thanh toán vào ngày 23/12.

Tỷ lệ thực hiện là 15%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng. IDC hiện có hơn 379 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra khoảng 569 tỷ đồng trả cổ tức.

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Mã: PRE) chốt 3/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 22/12.

Tỷ lệ thực hiện là 12,5%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.250 đồng. PRE hiện có hơn 104 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 130 tỷ đồng.

CTCP FPT (HOSE: FPT) và CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) cùng chốt 2/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tiền mặt năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 1/12. Tỷ lệ thực hiện cùng là 10%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

FPT có hơn 1,7 tỷ triệu cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cần bỏ ra hơn 1.700 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thanh toán là 12/12.

Số cổ phiếu đang lưu hành của Coteccons là hơn 101 triệu. Tương ứng số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 101 tỷ đồng. Thời gian thanh toán là 22/12.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (Mã: GND) thông báo 3/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức tiền năm 2025. Tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 17/12.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, nghĩa là 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. GDW hiện có 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 9 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Thác Bà (Mã: TBC) chốt 5/12 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12. Thời gian thanh toán dự kiến là 25/12.

Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng. TBC hiện có 63,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là 63,5 tỷ đồng.