Tạm giữ 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng

Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng của các nạn nhân.

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng lừa đảo qua mạng gồm: Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi, cùng trú Quảng Trị) để điều tra về hành vi "xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, nhóm này giả mạo các tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, lấy số điện thoại khách hàng. Các đối tượng dùng số điện thoại của khách hàng để đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP, chiếm quyền truy cập Facebook qua tính năng quên mật khẩu.

Tang vật thu giữ khi khám xét nơi ở các đối tượng. Ảnh Công an cung cấp

Khi chiếm quyền điều khiển tài khoản, nhóm giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân, áp dụng nhiều chiêu thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền. Từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với tài khoản mạo danh, không cung cấp số điện thoại, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người lạ; khi nhận yêu cầu chuyển tiền từ người quen qua mạng, cần xác minh bằng gọi điện hoặc gặp trực tiếp để tránh bị lừa đảo.