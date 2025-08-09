Hai học sinh Đà Nẵng giành huy chương tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025

Hai huy chương vàng và đồng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025 thuộc về các em học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).

Tại kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025 diễn ra ở Trung Quốc, Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh đoạt giải. Trong đó 2 đại diện của Đà Nẵng là em Nguyễn Phú Nhân đoạt huy chương vàng, em Hoàng Công Bảo Long đoạt huy chương đồng. Cả 2 em là học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Trước đó, đầu tháng 6, em Phú Nhân đã vô địch Olympic Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh toàn quốc lần thứ nhất (VOAI 2025).

Theo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong năm học 2024 - 2025, trường có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc tế.

Em Nguyễn Phú Nhân (trái) đoạt huy chương vàng và em Hoàng Công Bảo Long đoạt huy chương đồng kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025 diễn ra ở Trung Quốc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Cụ thể, em Huỳnh Huy Hưng và Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt đoạt giải Nhì tại Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ; em Trần Quang Nhật, đoạt huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ hai tổ chức tại Turkmenistan; em Cáp Kim Hoàng Bảo đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 2025...

Với thành tích này, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung.