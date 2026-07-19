Vé chung kết World Cup "cháy hàng" vì Messi đối đầu Yamal, vé rẻ nhất hơn 6.400 USD vẫn bán sạch

Sức hút từ màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal đã đẩy giá vé trận chung kết World Cup lên mức kỷ lục; trên nền tảng bán lại vé của FIFA, có người đã niêm yết một cặp vé chung kết với mức giá lên tới 2 triệu USD, kèm phụ phí.

Theo AP, những người muốn mua vé vào phút chót để theo dõi trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha tại sân MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ) vào ngày 19/7 sẽ phải chuẩn bị một khoản tiền rất lớn.

Thậm chí, hãng tin này ví von rằng người mua "cần chiếc thẻ tín dụng có hạn mức cao nhất, hoặc tốt hơn là có chìa khóa mở két ngân hàng".

Vé hơn 6.400 USD vẫn "cháy hàng"

Sáng 18/7, trên nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA, bán vé rẻ nhất có giá 6.411,25 USD, dành cho khu vực khán đài tầng giữa phía sau cầu môn.

Tuy nhiên, toàn bộ số vé này đã được bán hết chỉ trước buổi trưa.

Những vị trí ở góc khán đài tầng trên cũng có giá gần 10.000 USD. Muốn ngồi gần sân hơn, người hâm mộ phải chi khoảng 16.000 USD, trong khi các khu vực ghế hạng sang có giá lên tới gần 60.000 USD.

Trên các sàn giao dịch vé thứ cấp như SeatGeek và StubHub, giá vé tầng trên cũng khởi điểm khoảng 10.000 USD, còn nhiều vị trí đẹp ở khán đài dưới được rao bán gần 35.000 USD.

Đối với nhiều người hâm mộ, mức giá này vẫn xứng đáng để được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Messi, người được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, và Yamal, ngôi sao trẻ sáng giá của bóng đá thế giới.

Argentina đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch World Cup lần thứ tư trong lịch sử. Nếu bảo vệ thành công ngôi vương, đội bóng Nam Mỹ sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch liên tiếp kể từ sau khi Brazil làm được điều đó vào các kỳ World Cup 1958 và 1962.

Trong khi đó, Tây Ban Nha hướng tới chức vô địch thế giới thứ hai sau lần đăng quang năm 2010.

Trận cầu với sự đối đầu Messi và Yamal đang đẩy giá vé lên cao khủng khiếp. Ảnh: FIFA.

Có vé chung kết được rao tới 2 triệu USD

Dù sức mua rất lớn, đến ngày 18/7, FIFA vẫn còn mở bán 32 vé hạng cao nhất cho trận chung kết với giá từ 29.995-32.970 USD mỗi vé. Đây đều là vé thông thường chứ không phải vé VIP.

Ngoài ra, trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA vẫn còn hơn 1.000 vé. Với những tấm vé có giá gốc 7.380 USD, người mua còn phải trả thêm khoảng 1.107 USD phí dịch vụ cho FIFA.

Đáng chú ý, một người bán trên nền tảng này đã niêm yết một cặp vé chung kết với mức giá lên tới 2 triệu USD, kèm thêm khoảng 300.000 USD phí giao dịch của FIFA. Tuy nhiên, đây chỉ là giá chào bán do người sở hữu vé tự đặt, không phản ánh mức giá giao dịch thực tế trên thị trường.

Theo Worldjournal