Ly hôn, ông chủ công ty bán dẫn chia vợ gần 6 tỷ NDT kèm "ràng buộc" 10 năm

Ngày 17/7, Công ty Maxone Semiconductor công bố thông tin gây rúng động: Chủ tịch HĐQT kiêm cổ đông kiểm soát Chu Minh hoàn tất thủ tục ly hôn với bà Tưởng Xuân Lan và thống nhất phương án phân chia cổ phần.

Theo thỏa thuận ly hôn, ông Chu Minh sẽ chuyển cho bà Tưởng Xuân Lan 14,07 triệu cổ phiếu, tương đương 10,86% vốn điều lệ của công ty. Số cổ phiếu này gồm lượng cổ phần ông nắm giữ trực tiếp và gián tiếp thông qua một số công ty đầu tư.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, mỗi người sẽ sở hữu khoảng 14,07 triệu cổ phiếu, tương đương 10,86% vốn của Maxone Semiconductor.

Phản ứng của thị trường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, cổ phiếu Maxone Semiconductor giảm 9,6% xuống còn 423 NDT/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp giảm mạnh, còn khoảng 54,8 tỷ NDT.

Theo mức giá này, lượng cổ phiếu chuyển giao cho bà Tưởng có giá trị khoảng 5,95 tỷ NDT (gần 830 triệu USD, tương đương khoảng 21.700 tỷ đồng).

Đây được xem là một trong những vụ phân chia tài sản sau ly hôn có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Ly hôn nhưng vẫn "đồng hành"

Điểm đặc biệt là hai bên đồng thời ký một "Thỏa thuận hành động nhất trí" có hiệu lực 10 năm. Theo thỏa thuận, bà Tưởng cam kết sẽ bỏ phiếu và đưa ra các quyết định liên quan đến mọi vấn đề quan trọng của công ty theo cùng quan điểm với ông Chu Minh.

Nói cách khác, dù đã ly hôn, hai người vẫn sẽ phối hợp trong việc thực hiện quyền biểu quyết để duy trì sự ổn định trong quản trị doanh nghiệp.

Ông Chu Minh, Chỉ tịch Công ty Maxone Semiconductor. Ảnh: Singtao.

Maxone Semiconductor cho biết việc chuyển nhượng cổ phần không làm thay đổi quyền kiểm soát công ty.

Sau giao dịch, ông Chu Minh vẫn kiểm soát khoảng 44,13 triệu cổ phiếu, tương đương 34,06% vốn điều lệ, do đó vẫn giữ vị trí cổ đông kiểm soát và người có quyền chi phối doanh nghiệp.

Theo hồ sơ công khai, Chu Minh, sinh năm 1973, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ và thiết bị chế tạo cơ khí tại Đại học Giao thông Hoa Đông.

Ông từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp sản xuất và bán dẫn trước khi gia nhập Maxone Semiconductor vào năm 2015, lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc điều hành và Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2025, tổng thu nhập trước thuế của ông tại công ty đạt khoảng 2,65 triệu NDT.

"Ngôi sao" mới nổi của ngành bán dẫn Trung Quốc

Được thành lập năm 2015 tại Tô Châu, Maxone Semiconductor chuyên nghiên cứu và sản xuất probe card (thẻ đầu dò kiểm tra chip bán dẫn) – thiết bị quan trọng dùng để kiểm tra chất lượng chip trong quá trình sản xuất.

Cuối năm 2025, Công ty Maxone Semiconductor IPO thành công trên sàn STAR Market Thượng Hải. Ảnh: Singtao.

Doanh nghiệp hiện có trụ sở chính tại Khu công nghiệp Tô Châu và các công ty con tại Thượng Hải, Nam Thông và Hợp Phì.

Năm 2025, Maxone Semiconductor niêm yết trên sàn STAR Market của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và được mệnh danh là "cổ phiếu probe card nội địa đầu tiên của Trung Quốc".

Cổ phiếu của công ty được chào bán lần đầu với giá 85,09 NDT/cổ phiếu. Đến nay, giá đã tăng lên 423 NDT/cổ phiếu, tương đương mức tăng gần 397% chỉ sau chưa đầy một năm lên sàn.

Dù không phải vụ ly hôn đắt đỏ nhất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, việc Chu Minh chuyển giao số cổ phiếu trị giá gần 6 tỷ NDT cho vợ cũ vẫn nằm trong nhóm những "cuộc chia tay tỷ tệ" đáng chú ý nhất những năm gần đây. Điều đặc biệt là hai bên vẫn cam kết bỏ phiếu thống nhất trong các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp suốt 10 năm, nhằm duy trì sự ổn định về quyền kiểm soát công ty.

Tuy nhiên việc hai vợ chồng ông chủ chia tay nhau lập tức tác động đến tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư, dẫn đến việc giá cổ phiếu lao dốc.

Theo Sina.