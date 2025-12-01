Tại sao các địa phương Trung Quốc ồ ạt đặt mua robot hình người với giá trị khủng?

Năm 2025 thực sự trở thành “nguyên niên” – năm cất cánh, năm khởi đầu kỷ nguyên robot hình người ở Trung Quốc, mang lại những tiềm năng và cả thách thức.

Doanh nghiệp giành hợp đồng robot hình người khủng

Thời điểm cuối năm, các đơn hàng robot hình người liên tục đổ về, khiến Công ty robot UBTECH bận rộn chưa từng có. Ngày 28/11, UBTECH trúng thầu dự án Trung tâm thu thập dữ liệu và huấn luyện robot hình người tại Cửu Giang (Giang Tây), trị giá 143 triệu NDT.

Trước đó, hôm 21/11, công ty đã trúng thầu dự án Trung tâm thu thập dữ liệu – kiểm thử robot hình người và Dự án giáo dục khoa học công nghệ AI tại Phòng Thành Cảng (Quảng Tây), trị giá 264 triệu NDT, phá kỷ lục toàn cầu về đơn hàng robot hình người, dự kiến bàn giao trong tháng 12. Đầu tháng 11, UBTECH trúng thầu dự án thu thập dữ liệu robot hình người tại Tự Cống (Tứ Xuyên), trị giá 159 triệu NDT, giao trong tháng 11.

Chỉ trong một tháng, UBTECH đã nhận được ba đơn hàng lớn tổng trị giá 566 triệu NDT. Trước đó, công ty cũng có các đơn hàng trị giá hàng trăm triệu NDT, bao gồm đơn 126 triệu NDT trong tháng 10 và 250 triệu NDT (tháng 9). Tổng giá trị đơn hàng robot hình người năm 2025 của UBTECH hiện đã đạt 1,3 tỷ NDT.

UBTECH đã ký được hợp đồng chế tạo robot hình người trị giá 1,3 tỷ USD trong năm 2025. Ảnh: QQnews.

UBTECH cho biết dự kiến trong năm 2025 sẽ bàn giao hơn 500 robot hình người, công suất đạt 1.000 đơn vị/năm. Hiện năng lực sản xuất đạt 300 đơn vị/tháng. Công ty đặt mục tiêu giao khoảng 5.000 robot vào năm 2026 và đạt quy mô 10.000 chiếc vào năm 2027. Robot hình người đã bước vào giai đoạn bứt tốc sản xuất hàng loạt

Số robot trị giá 1,3 tỷ NDT được bán cho ai?

Theo thống kê của Lei Technology- một công ty MCN (Multi-Channel Network – công ty trung gian tập hợp, quản lý và hỗ trợ nhiều nền tảng mạng xã hội cùng lúc), toàn bộ các đơn hàng trên đều thuộc dòng robot hình người Walker - robot công nghiệp/thương mại của UBTECH, không bao gồm robot nghiên cứu - giáo dục “Thiên Công Hành Giả” hay robot cỡ nhỏ “AI Ngộ Không”.

Việc giao hàng loạt robot Walker bắt đầu từ cuối tháng 4 năm nay, đến nay mới chỉ được 7 tháng. Trước đó, robot đã được đưa vào thử nghiệm tại nhiều hãng xe lớn. Sau giai đoạn thử nghiệm, UBTECH ký hợp đồng để robot phục vụ các dây chuyền sản xuất ô tô, tiếp tân thương mại..., với tổng giá trị gần 50 triệu NDT.

Robot Walker trong lĩnh vực logistics. Ảnh: QQnews.

UBTECH cho biết thông qua thử nghiệm tại các nhà máy ô tô (Geely, FAW-Volkswagen, BYD, Audi FAW, BAIC New Energy) và Foxconn, robot đã giải quyết được các bài toán ổn định thuật toán – hệ thống phần mềm trong môi trường công nghiệp, từ hoạt động đơn lẻ đến tương tác theo nhóm, và đã hoàn thành thử nghiệm phối hợp nhiều robot – đa nhiệm vụ – đa môi trường đầu tiên trên thế giới.

Theo số liệu thống kê không đầy đủ của Lei Technology, tổng giá trị đơn đặt hàng robot hình người của UBTECH trong năm nay, lên tới 1,3 tỷ NDT, bao gồm ít nhất 9 đơn. Ngoài đơn đặt hàng ô tô lớn đầu tiên được ký kết vào cuối tháng 4 và dự án mua sắm trị giá 90,51 triệu NDT giành được từ Miyi Automotive vào tháng 7, 7 đơn đặt hàng còn lại đều được thực hiện trong vòng ba tháng qua.

9 đơn đặt hàng robot hình người của UBTECH có thể được phân loại theo loại thành khách hàng doanh nghiệp và khách hàng khu vực công.

Robot Walkers tham gia vào dây chuyền sản xuất xe hơi. Ảnh: QQnews.

Khu vực doanh nghiệp chiếm 5 đơn đặt hàng. Ít nhất 4 trong số này thuộc ngành công nghiệp ô tô, bao gồm các công ty sản xuất ô tô, xuất khẩu xe và logistics thông minh. Khối công bao gồm các dự án xây dựng trung tâm thu thập – đào tạo – thử nghiệm - kiểm định robot hình người tại Liễu Châu, Tự Cống, Phòng Thành Cảng và Cửu Giang. Một đơn hàng lớn còn lại liên quan đến hướng dẫn hành khách tại cửa khẩu biên giới, tuần tra, logistics, dịch vụ thương mại, và kiểm tra thiết bị tại các khu công nghiệp thép – đồng – nhôm.

Robot hình người trở thành “ngôi sao” mới trên thị trường vốn

Trước cơn sốt đơn hàng, UBTECH đã sớm niêm yết, trở thành “cổ phiếu robot hình người đầu tiên”, hiện có vốn hóa 53,3 tỷ HKD. Ngày 24/11, công ty được đưa vào chỉ số MSCI China (cổ phiếu được giao dịch trên thị trường Trung Quốc, Hong Kong và Mỹ).

Tuy nhiên, vốn thị trường lại đặc biệt ưu ái các công ty mới, đặc biệt là Unitree Robotics (Vũ Thụ Công nghệ) — nổi tiếng sau màn robot trình diễn nhảy múa cùng với vũ công người thật tại Gala Tết 2024.

Robot của Unitree Robotics. Ảnh: QQnews.

Ngày 10/11, Unitree hoàn thành tư vấn IPO chỉ trong 132 ngày — nhanh vượt xa thời gian thông thường 6–12 tháng. Công ty được kỳ vọng sẽ nộp bản cáo bạch IPO trong năm nay và niêm yết A-share ngay sau đó.

Ngoài Unitree, các công ty robot nổi bật khác cũng đẩy nhanh tiến trình lên sàn: Lojoi Robotics (Lạc Thú): Tháng 10 hoàn thành gọi vốn Pre-IPO 1,5 tỷ NDT, đã nộp hồ sơ tư vấn niêm yết.

AgiBot (Zhiyuan Robotics) được cựu “thiên tài trẻ Huawei” Bành Chí Huy sáng lập, đang chuẩn bị IPO, vừa mua 60% cổ phần công ty Swancor advanced materials Co., Ltd., và đầu tư vào startup ZsiBot (Zhishen Tech).

Toàn ngành robot cũng bùng nổ theo. Theo IT Juzi, đến tháng 8 năm nay, số vốn đổ vào ngành robot tại Trung Quốc đã đạt 38,6 tỷ NDT — nhiều gấp 1,8 lần cả năm ngoái.

Các doanh nghiệp lớn đã niêm yết cũng tranh thủ bước vào đường đua robot hình người: Luxshare Precision dự kiến năm nay xuất xưởng 3.000 robot; Xpeng Motors ra mắt robot hình người IRON, dự kiến sản xuất hàng loạt vào cuối 2026.

Robot của AgiBot. Ảnh: QQnews.

Ngày 27/11, phát ngôn viên NDRC (Ủy ban Cải cách & Phát triển Quốc gia) đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ phát triển “quá nóng”, nhấn mạnh hơn 150 doanh nghiệp robot hình người đã xuất hiện, quá nửa là startup hoặc công ty từ ngành khác nhảy vào. Đây là một điều tốt để khuyến khích đổi mới, nhưng cũng phải cảnh giác với những rủi ro như "một cụm" các sản phẩm lặp lại tràn ngập thị trường và sự thu hẹp không gian R&D.

Sự thật phía sau sự bùng nổ: Ứng dụng vẫn còn hạn chế

2025 được xem là “năm đầu của kỷ nguyên robot hình người”. Các báo cáo dự đoán: Quy mô thị trường AI của Trung Quốc năm 2025 sẽ đạt 5,295 tỷ NDT, chiếm 27% thị trường toàn cầu; quy mô thị trường robot hình người 8,239 tỷ NDT, chiếm 50% toàn cầu.

Tuy nhiên, để robot bước vào thị trường người dùng cá nhân, rào cản vẫn rất lớn: Giá thành cao, kỹ năng robot còn hạn chế. Ông Lý Chính Tường, Chủ tịch Trung tâm Sáng tạo Robot hình người Hồ Bắc, cho rằng robot cần 5–8 năm nữa mới có thể thực sự vào các gia đình. Vì vậy trong 1–2 năm tới, nhu cầu chủ yếu vẫn đến từ các doanh nghiệp và khu vực công.

Robot hình người của Lojoi Robotics. Ảnh: QQnews.

Trong doanh nghiệp, robot cần mở rộng ra ngoài nhà máy ô tô sang các lĩnh vực thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, dây chuyền thiết bị lớn, vận chuyển – lắp ráp phức tạp…

UBTECH định vị ứng dụng ở bốn mảng: Robot công nghiệp; robot dịch vụ thương mại; robot logistics thông minh; robot chăm sóc – phục hồi sức khỏe.

Trong khu vực công, ngoài trung tâm dữ liệu – đào tạo robot; robot còn có thể tham gia: Tuần tra an ninh, hướng dẫn thông tin – hỗ trợ tại cơ quan công, phục vụ tại triển lãm, thư viện, bảo tàng, ứng dụng tại sân bay, bệnh viện, ngân hàng, công viên giải trí.

Đặc biệt, kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn, robot hình người có lợi thế về “tương tác tự nhiên”, có thể thay thế một phần nhân sự tiếp tân – hỗ trợ. Cho dù chưa thể vào từng hộ gia đình, robot sẽ sớm xuất hiện dày đặc trong không gian công cộng và doanh nghiệp — qua đó tăng tốc quá trình chấp nhận trên thị trường dân dụng.

Theo QQnews, NetEase