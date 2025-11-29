Sun Group, CEO Group "kéo về" Mê Linh, bất động sản cửa ngõ phía Bắc Hà Nội thay đổi thế nào?

Trước đây, Mê Linh được xem như "vùng trũng" của thị trường bất động sản Hà Nội khi hạ tầng giao thông phát triển chậm, nhiều dự án bị treo kéo dài. Sự trở lại của Sun Group, CEO Group... đang kỳ vọng tạo ra bước ngoặt đối với khu vực này.
Năm 2024, Thắng Lợi Group ghi nhận doanh thu thuần gần 1.743 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 37 tỷ đồng, đánh dấu sự đảo chiều đáng kể so với năm trước dù hàng tồn kho và áp lực nợ vẫn ở mức cao.
Kido Foods – công ty đảm nhiệm mảng kem lạnh của KIDO Group sở hữu khả năng sinh lời “đáng mơ ước”. Cứ mỗi 10 đồng doanh thu từ kem sẽ mang lại 5 đồng lợi nhuận gộp, cao hơn nhiều so với ngành dầu ăn của tập đoàn.
Sở Xây dựng được yêu cầu hoàn tất 2 phương án đầu tư cầu Cần Giờ trước 12 giờ ngày 27/11 và chuẩn bị các bước khởi công vào tháng 1/2026.
Bệnh viện TNH lỗ gần 21 đồng trong quý III, đánh dấu chuỗi lợi nhuận âm kéo dài 4 quý liên tiếp. Trong khi đó, Bệnh viện Tim Tâm Đức lại có kết quả kinh doanh tích cực.
Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,9 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố lộ trình đại chúng hóa Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL (tiền thân là Công ty Hưng Thắng Lợi ) - doanh nghiệp quản lý quỹ đất nông nghiệp lớn tại Lào.
Tuần đầu tháng 12 (1/12 – 5/12), có 17 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn.
Quy mô vốn hóa của Vingroup đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, hiện gấp đôi người đứng sau là Vietcombank. Diễn biến tích cực này đồng thời đưa ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới.
Chỉ số chung tăng nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm trong phiên giao dịch hôm nay (28/11).
Bảng giá đất Hà Nội năm 2026 cho thấy sự khác biệt rõ giữa khu vực nội thành và các vùng ngoại thành, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư ra các khu vực ven đô.
Từ 1/1/2026, Hà Nội áp dụng bảng giá đất mới với mức tăng 25-26% tại vùng ven, trong khi trung tâm tăng khoảng 2%. Người dân và doanh nghiệp lo chi phí tăng mạnh, đẩy giá bất động sản tiếp tục lên cao.
Khi Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) công bố mức giá IPO 41.900 đồng/cổ phiếu, dư luận dấy lên câu hỏi: liệu mức định giá khoảng 10.700 – 11.900 tỷ đồng có đang “đi trước” thực lực?
Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 22.630 tỷ đồng trong phiên giao dịch 27/11, giảm khoảng 15% so với hôm qua.
Trước khi "bắt tay" Vingroup, Pomina rơi vào cảnh thua lỗ triền miên và phải liên tục tái cơ cấu, thậm chí là đi tìm "phao cứu sinh" để thoát khỏi khủng hoảng.
Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 153,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Chốt phiên giao dịch hôm nay (26/11), VN-Index tăng 20 điểm lên 1.680,36 điểm nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch tích cực như VPB, EIB, LPB, MBB, TCB, SHB...
Dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc đang dịch chuyển mạnh vào TP.HCM, tập trung vào phân khúc căn hộ hạng sang khu vực trung tâm. Các chuyên gia cho rằng sức hút này đến từ cơ chế mới, hạ tầng và xu hướng mở rộng trung tâm đô thị.
Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) Trịnh Quốc Vũ cho biết ngành điện sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển, xây dựng thị trường điện phù hợp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025” không chỉ là một sự kiện quốc tế mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.