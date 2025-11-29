Sun Group, CEO Group "kéo về" Mê Linh, bất động sản cửa ngõ phía Bắc Hà Nội thay đổi thế nào?

Trước đây, Mê Linh được xem như "vùng trũng" của thị trường bất động sản Hà Nội khi hạ tầng giao thông phát triển chậm, nhiều dự án bị treo kéo dài. Sự trở lại của Sun Group, CEO Group... đang kỳ vọng tạo ra bước ngoặt đối với khu vực này.