Novaland duyệt chủ trương tăng vốn rồi bán Công ty TNHH Ngôi nhà Mega

Novaland có kế hoạch nâng vốn công ty con là Công ty TNHH Ngôi nhà Mega từ 212 tỷ đồng lên 5.413 tỷ đồng, sau đó thoái sạch khoản đầu tư này.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã thông qua chủ trương tăng vốn cho Công ty TNHH Ngôi nhà Mega bằng cách góp vốn bằng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc No Va và Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển bất động sản An Phát.

Cụ thể, tập đoàn này sẽ dùng 47,06% cổ phần Công ty Địa ốc No Va và 99,99% cổ phần Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển bất động sản An Phát để góp vốn vào Công ty Ngôi nhà Mega.

Sau khi hoàn tất, Novaland không còn sở hữu vốn góp tại Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển bất động sản An Phát, còn tổng vốn góp của Novaland tại Công ty Ngôi nhà Mega tăng từ 212 tỷ đồng lên 5.413 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi tăng vốn, Novaland sẽ chuyển nhượng toàn bộ 99,9% vốn điều lệ của Công ty Ngôi nhà Mega khi tìm được nhà đầu tư và điều kiện thị trường phù hợp. Thương vụ này sẽ được đơn vị thẩm định giá độc lập đánh giá làm cơ sở cho việc xác định giá chuyển nhượng vốn góp.

Về các công ty nói trên, Công ty Ngôi nhà Mega được thành lập từ tháng 9/2013, hiện có vốn điều lệ 215 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Novaland là 98,6%, ông Nguyễn Hữu Duy 1,4% và ông Nguyễn Ngọc Tuấn 0,001%. Ông Bùi Đạt Chương là Chủ tịch hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật.

Với Công ty Địa ốc No Va, đơn vị này có vốn điều lệ gần 5.600 tỷ đồng, trong đó Novaland chiếm 99,97%. Đây là chủ đầu tư 2 dự án lớn là Sunrise City (quận 7 cũ, TP.HCM) và Golf Park Residence (TP Thủ Đức cũ, TP.HCM) cũng như nằm trong liên danh chủ đầu tư của dự án Aqua City Phoenix Island tại Đồng Nai.

Với Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển bất động sản An Phát, đơn vị này được thành lập từ tháng 8/2020, có vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng, trong đó Novaland sở hữu 99,99%.

Việc muốn bán công ty con diễn ra trong bối cảnh Novaland tiếp tục thua lỗ trong quý III. Cụ thể, quý vừa qua, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Novaland giảm 88% còn 456 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng cực mạnh 354% lên 1.449 tỷ đồng.

Sự suy giảm doanh thu của hoạt động tài chính cùng chi phí tài chính tăng mạnh khiến Novaland lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 839 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 3.666 tỷ đồng của quý III năm ngoái. Trừ đi thuế phí, công ty lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2.950 tỷ đồng.

Khoản lỗ quý III đã nâng lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 của Novaland lên 1.820 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Novaland đạt 239.575 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm tới 63,5% tổng tài sản, với 152.285 tỷ đồng, tăng 4%, tương đương tăng 5.678 tỷ đồng. Đây cũng là giá trị tồn kho lớn nhất trong các doanh nghiệp bất động sản hiện nay.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2025 đạt 188.760 tỷ đồng, giảm 1.727 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay chiếm 34%, với hơn 64.200 tỷ đồng, tăng 4,4%. Tuy nhiên, điểm sáng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn rất lớn, đạt 18.789 tỷ đồng.

Liên quan hoạt động doanh nghiệp, Novaland mới đây liên tiếp đón nhận tin vui. Cụ thể, dự án Lakeview City đã được chốt phương án giá đất, mang đến kỳ vọng hoàn nhập một phần khoản dự phòng đã trích lập vào năm trước, giúp cải thiện tình hình tài chính.

Ngoài ra, dự án Aqua City được gỡ xong vướng mắc pháp lý, các ngân hàng đã giải ngân và cam kết bơm vào thị trường 18.000 tỷ đồng để phục vụ xây dựng, sớm hoàn thiện dự án, bàn giao cho khách hàng.