Sốc giá ô tô: 50.000 USD ở Mỹ chỉ mua được 1 xe, sang Trung Quốc mua được… 5 chiếc

Xe điện Trung Quốc có giá chỉ từ 6.500 USD, rẻ hơn nhiều so với xe Mỹ, cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường ô tô.

Nhiều người gọi đây là một dạng “sốc giá” khác. Triển lãm Ô tô Bắc Kinh mở cửa cho công chúng tuần này cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc đã kéo giá xe mới tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới xuống chỉ bằng một phần nhỏ so với thị trường lớn thứ hai là Mỹ.

Sự tương phản về giá giữa hai thị trường là rất rõ rệt. Giá niêm yết trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ trong tháng 3 là 51.456 USD, theo hãng Kelley Blue Book.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, có hơn 200 mẫu xe chạy pin, bao gồm cả xe hybrid, được bán với giá dưới mức tương đương 25.000 USD, theo nền tảng thông tin và giao dịch DCar.

Đáng chú ý trong cuộc triển lãm lần này là danh sách 5 mẫu xe điện bán chạy nhất tại Trung Quốc với giá khởi điểm dưới 12.000 USD, dựa trên dữ liệu từ DCar.

Những mẫu EV cỡ nhỏ này không được bán tại các showroom ở Mỹ – và có thể sẽ không bao giờ được bán ở Mỹ – nhưng với số tiền bỏ ra để mua một chiếc xe mới có mức giá trung bình tại Mỹ, người tiêu dùng Trung Quốc có thể mua được cả 5 mẫu xe này.

Geely EX2: Giá khởi điểm 10.060 USD

Mẫu xe điện thuần túy Geely EX2 của Geely là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường nội địa trong năm 2025, tính trên mọi loại phương tiện.

Chiếc EV cỡ nhỏ này được trang bị nhiều tính năng tiện ích như cốp trước, các khoang chứa đồ trong cabin và màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch chạy trên hệ điều hành do Geely phát triển. Phiên bản cao cấp có tầm hoạt động khoảng 255 dặm theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Trung Quốc.

Được biết đến với tên gọi “Star Wish” tại Trung Quốc, EX2 đã tạo tiếng vang ngay từ khi ra mắt năm 2024, và Geely đã bắt đầu bán xe tại Brazil, Indonesia và Thái Lan trong năm ngoái.

“Khi bước vào xe, bạn không có cảm giác đang ở trong một chiếc xe nhỏ,” nhà phân tích ô tô Felipe Munoz nhận xét. “Chất lượng tốt hơn và cảm giác không gian cũng rộng hơn.”

Wuling Hongguang MiniEV: Giá khởi điểm 6.560 USD

Trong số các mẫu EV giá rẻ bán chạy nhất, MiniEV mang phong cách rõ rệt của những chiếc xe giá thấp đời cũ: đơn giản nhưng có vẻ ngoài dễ thương.

Wuling đã kéo dài mẫu xe siêu nhỏ này cho phiên bản 2026 để có bốn cửa và thêm một chút không gian cho hành khách phía sau. Tuy nhiên, mẫu xe đô thị hình hộp này vẫn rất nhỏ theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Người dùng có thể đỗ 2 chiếc MiniEV đời trước trong diện tích cần thiết cho một chiếc Ford F-150 – mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ.

Được quảng bá nhờ hình ảnh dễ thương và giá rẻ, phiên bản cơ bản của xe có tốc độ tối đa chỉ khoảng 100 km/h (tương đương 62 dặm/giờ) và tầm hoạt động khoảng 127 dặm (204 km) theo tiêu chuẩn Trung Quốc.

Wuling cũng có một mẫu EV cỡ nhỏ hơn một bậc, giá khởi điểm chỉ hơn 8.000 USD tại Trung Quốc. Mẫu Bingo Pro mang phong cách retro được thiết kế cho đường cao tốc với tầm hoạt động khoảng 250 dặm theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Trung Quốc.

BYD Seagull: Giá khởi điểm 10.200 USD

BYD Yuan UP: Giá khởi điểm 10.945 USD

BYD Qin Plus DM: Giá khởi điểm 11.675 USD

BYD là hãng dẫn đầu tại Trung Quốc trong phân khúc EV cỡ nhỏ. Ba mẫu xe giá dưới 12.000 USD của hãng đã đạt tổng doanh số 700.000 chiếc tại Trung Quốc trong 12 tháng qua.

Mẫu Seagull đã gây tiếng vang ngay khi ra mắt cách đây ba năm, khiến giới phân tích bất ngờ về hiệu suất, thiết kế và đặc biệt là mức giá.

Phiên bản Seagull 2026 được trang bị tùy chọn hệ thống lidar hỗ trợ lái xe, bao gồm chức năng chuyển làn tự động, tính năng sạc nhanh mới và tầm hoạt động khoảng 314 dặm ở phiên bản cao cấp, theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Trung Quốc.

Ban đầu, BYD đã tiết kiệm chi phí cho Seagull bằng cách trang bị chỉ một cần gạt mưa “monoblade”. Một số nhà phân tích cho rằng đây là cách cắt giảm chi phí thông minh, nhưng một số người dùng phàn nàn rằng nó không hiệu quả khi trời mưa lớn.

Phiên bản 2026 đã được nâng cấp với bộ hai cần gạt mưa tiêu chuẩn.

Theo Reuters