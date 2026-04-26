Nghi phạm nổ súng tại tiệc Nhà Trắng bị bắt giữ

Một nghi phạm mang shotgun, súng ngắn và dao đã lao vào chốt kiểm soát tại tiệc Nhà Trắng, đấu súng với mật vụ khi Tổng thống Donald Trump có mặt. Vụ việc đang được điều tra.

Các cơ quan chức năng Mỹ đã xác định nghi phạm bị bắt giữ trong vụ nổ súng tại tiệc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California, theo ba nguồn tin am hiểu vụ việc.

Theo quyền Cảnh sát trưởng Washington D.C. Jeffery Carroll, nghi phạm đã mang theo nhiều loại vũ khí khi “lao vào” một chốt kiểm soát của Mật vụ Mỹ tại khu vực tổ chức sự kiện.

“Đối tượng mang theo một khẩu súng shotgun, một khẩu súng ngắn và nhiều con dao,” ông Carroll cho biết. “Khi hắn chạy qua chốt kiểm soát, các lực lượng thực thi pháp luật thuộc Mật vụ Mỹ đã chặn lại. Sau đó, hai bên đã xảy ra đấu súng.”

Cảnh sát tin rằng nghi phạm đã nổ súng, dựa trên các thông tin ban đầu. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về số phát bắn và diễn biến chính xác vẫn đang được điều tra.

Thị trưởng Washington D.C., bà Muriel Bowser, cho biết hiện “không có lý do để tin rằng có thêm đối tượng nào khác liên quan” đến vụ việc. Cảnh sát cũng nhận định đây có khả năng là hành động của một cá nhân đơn lẻ.

“Ở thời điểm này, có vẻ đây là một đối tượng hành động đơn độc, một tay súng đơn lẻ,” ông Carroll nói thêm.

Khi được hỏi về mục tiêu của nghi phạm, ông Carroll cho biết đây “có lẽ là một phần của cuộc điều tra” và chưa thể kết luận. Ông xác nhận rằng Tổng thống Mỹ có mặt bên trong phòng tiệc vào thời điểm xảy ra sự việc, cùng với nhiều thành viên nội các và hàng nghìn khách mời.

Bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là một trong những sự kiện lớn nhất tại Washington, quy tụ nhiều chính trị gia, nhà báo và nhân vật nổi tiếng.

Các nhà điều tra cũng cho biết nghi phạm được cho là khách lưu trú tại khách sạn Washington Hilton — nơi diễn ra sự kiện vào tối thứ Bảy. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một căn phòng tại khách sạn để tiến hành khám xét.

“Chúng tôi tin rằng đối tượng là khách của khách sạn,” ông Carroll nói tại cuộc họp báo tối cùng ngày. “Chúng tôi đã kiểm soát một phòng và sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để xác định những gì có bên trong.”

Ông Carroll một lần nữa nhấn mạnh rằng, theo đánh giá ban đầu, nghi phạm hành động một mình. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục để làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ việc.

Theo CNN