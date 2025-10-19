Với mục tiêu giúp 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh Việt Nam tiếp cận, học và ứng dụng và phổ cập AI trong giáo dục, ngay trong năm 2025, sẽ có 5.000 giáo viên trung học trên cả nước sử dụng OctoAI tiếp cận dữ liệu khoa học.

Ngày 19/10 trong khuôn khổ STEAMese Festival – Lễ hội STEAM thường niên tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, dự án đưa trí tuệ nhân tạo vào giáo dục phổ thông OctoAI ra mắt. Dự án đồng hành cùng đội ngũ giáo viên thời đại AI mới, hướng tới mục tiêu “bình dân học vụ AI”, giúp kiến thức và kỹ năng về AI trở nên phổ cập, dễ tiếp cận và trở thành năng lực cơ bản trong giảng dạy.

OctoAI giúp tối ưu hóa công việc, giảm tải tác vụ thủ công, đồng thời mang đến cho học sinh trải nghiệm học tập cá nhân hóa và sáng tạo hơn. Trong đó, OctoAI sẽ xử lý một số tồn tại hiện nay đối với các giáo viên về nguồn học liệu số chưa thực sự tương tác và việc tiếp cận tài nguyên học tập quốc tế còn hạn chế.

Việc này nhằm tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh Việt Nam, hướng tới mỗi giáo viên có gia sư AI trong tầm tay, mỗi bài học có công cụ AI hỗ trợ học - luyện - đánh giá một cách an toàn, hiệu quả, để Việt Nam sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Các học sinh háo hức trải nghiệm ứng dụng OctoAI ngay trong khuôn khổ STEAMese Festival.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc STEAM for Vietnam, cho rằng AI đang giúp thầy cô tăng hiệu quả giảng dạy, tiết kiệm thời gian và tập trung hơn vào sứ mệnh cốt lõi là nuôi dưỡng tri thức và truyền cảm hứng.

"Nhưng để chạm tới 2 triệu giáo viên Việt Nam, chúng ta cần một giải pháp đột phá và một liên minh hợp tác rộng khắp trong và ngoài nước", ông Trần Việt Hùng đặt vấn đề.

Điểm khác biệt lớn nhất của dự án nằm ở mô hình song hành: một trợ lý AI chuyên cung cấp kho học liệu Việt hóa, và một trợ lý “gia sư trực tuyến” hỗ trợ giáo viên trong việc bồi dưỡng kỹ năng số, gợi ý ứng dụng bài giảng thực tế ngay tại lớp học. Từ đó, OctoAI không chỉ truyền đạt tri thức mà còn tăng khả năng áp dụng thực tiễn, giúp giáo viên chủ động làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trường giáo dục.

Giao diện trực quan, thân thiện, OctoAI giúp giáo viên theo dõi tiến độ học tập, quản lý hành trình bồi dưỡng, và dễ dàng tham gia các lớp học nâng cao kỹ năng. Đặc biệt, hệ thống có thể tự động tạo khóa học đa phương tiện hoàn chỉnh, bao gồm video, bài tập và bộ câu hỏi đánh giá chỉ từ một yêu cầu duy nhất, đồng thời hỗ trợ tùy chỉnh nội dung tức thì theo mong muốn của người dạy.

Không chỉ là công cụ hỗ trợ cá nhân, OctoAI còn được kỳ vọng tạo dựng một cộng đồng giáo viên số, nơi các thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm, tài nguyên và phương pháp dạy học ứng dụng AI. Đây là bước tiến mới trong việc hình thành hệ sinh thái giáo dục mở, giúp tri thức được lan tỏa nhanh và sâu hơn.

Trong năm 2025, chương trình sẽ mở rộng đào tạo thí điểm cho 5.000 giáo viên trung học trên cả nước, đánh dấu bước tiến trong lộ trình phổ cập AI trong giáo dục. Hoạt động nghiên cứu kéo dài đến năm 2026, sẽ cung cấp dữ liệu khoa học và khuyến nghị chính sách, góp phần thực thi Nghị quyết 71 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời mở đường cho việc nhân rộng mô hình trên quy mô toàn quốc.

Điểm đặc biệt của nghiên cứu là việc triển khai theo cách so sánh đối chứng. Cụ thể, trong số hơn 5.000 giáo viên tham gia, có khoảng 2.500 thầy cô được trực tiếp sử dụng ứng dụng, còn 2.500 thầy cô khác chỉ tiếp cận nguồn học liệu thông thường.

Việc chia thành hai nhóm này cho phép theo dõi và so sánh kết quả một cách khách quan về các tiêu chí tiết kiệm thời gian, cải thiện năng lực số, và góp phần thuận lợi hóa hoạt động giảng dạy,... nhằm tạo cơ sở khoa học để nhân rộng mô hình trên toàn quốc.