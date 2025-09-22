Siêu bão Ragasa cấp 17, áp sát Vịnh Bắc Bộ, rủi ro thiên tai cấp 4

Siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7h ngày 23/9, siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17, giật trên cấp 17. Rủi ro thiên tai cấp 4, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Rạng sáng hôm sau siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông. Cường độ bão lúc này cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 25/9, bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17, có xu hướng suy yếu. Rủi ro thiên tai cấp 4, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Hướng di chuyển của bão Ragasa. Ảnh: NCHMF.

Trong 72-120 giờ tới siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14.

Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội. Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão Ragasa khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo diễn biến trong 24h tới: Ngày và đêm 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8–9, sau tăng lên cấp 10–14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15–17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ở khu vực Giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6; đêm tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,0–3,0 m.

Tại vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,0–3,0 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Đông Bắc Biển Đông từ chiều có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6–7 và sóng cao trên 2,0 m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngày và đêm 23/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10–14; vùng gần tâm bão cấp 16–17, giật trên cấp 17 và có mưa bão. Biển động dữ dội, sóng cao 6,0–8,0m, vùng gần tâm bão trên 10,0m.

Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–10; sóng cao 3,0–5,0m, biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 4.

Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.