Bão Ragasa tăng cấp rất nhanh, hướng vào Biển Đông

Bão Ragasa đang tiến vào Biển Đông, dự báo đạt cấp 16, giật trên cấp 17, gây biển động dữ dội. Từ ngày 22/9, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh, sóng cao, mưa lớn diện rộng, nguy cơ lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 1h ngày 21/9, tâm bão Ragasa mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 600km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 1h ngày 22/9, bão sẽ mạnh lên cấp 14-15, giật trên cấp 17. Vị trí tâm bão cách đảo Lu - Dông khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc 15km/h.

Đến 1h ngày 23/9 bão Ragasa tiếp tục đi Tây Tây Bắc 15–20 km/h, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông. Vùng nguy hiểm, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Đến 1h ngày 24/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc 20–25 km/h, vào Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió cấp 16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc, phía Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (khu vực Bắc Biển Đông).

Hướng di chuyển của bão Ragasa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo 72 - 120 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng cấp 8–9, giật cấp 11. Từ đêm 22/9, gió tăng cấp 10–13; vùng gần tâm bão mạnh cấp 14–16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4,0–8,0 m, gần tâm bão trên 10,0 m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo, ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo (ngày và đêm 21/9): Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến TP.HCM có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2,0m.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 22/9 đến ngày 30/9

Khu vực Bắc Bộ từ đêm 22-23/9 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng từ ngày 25-27/9 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ đêm 22-23/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25-27/9 khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ ngày 23-25/9 chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.