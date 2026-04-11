Nam A Bank giảm lãi suất cho vay lên đến 3%

Yến Linh
Yến Linh

Nam A Bank (HOSE: NAB) vừa chính thức điều chỉnh lãi suất mới với mức lãi suất cho vay giảm đến 3%/năm, lãi suất huy động giảm đến 0,5%/năm.

Hoạt động này hưởng ứng kịp thời chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn nền kinh tế đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng.

Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngân hàng ngày 9-4 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì, Nam A Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động lên đến 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở chiều ngược lại, mức giảm ấn tượng nhất nằm ở lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân, với biên độ giảm đến 3%/năm so với mức hiện hành. Mức lãi suất này được áp dụng cho khách hàng cá nhân kể từ ngày 11/4/2026.

Nam A Bank tiên phong điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay

Nam A Bank tiên phong điều chỉnh đồng thời trên cả hai chiều huy động và cho vay cũng phản ánh cách tiếp cận nhanh chóng của ngân hàng nhằm giảm áp lực chi phí vốn cho người vay. Việc thu hẹp biên độ lãi suất không chỉ giúp hạ nhiệt chi phí vốn mà còn tạo điều kiện để dòng tiền chảy mạnh hơn vào các khu vực sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng — những động lực chính thúc đẩy GDP.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng, sự phát triển bền vững của ngân hàng luôn song hành cùng sức khỏe tài chính của khách hàng. Việc tiết giảm chi phí để dành nguồn lực giảm lãi suất cho vay đến 3% là nỗ lực rất lớn của Nam A Bank nhằm hưởng ứng sát sao chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Ngân hàng không chỉ cung cấp nguồn vốn, mà còn cung cấp giải pháp để khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh có thể tự tin tái đầu tư, phục hồi sản xuất trong giai đoạn then chốt này”.

Nam A Bank tích hợp các giải pháp công nghệ vào hoạt động kinh doanh giúp khách hàng tiết giảm thời gian, chi phí quản lý

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện lãi suất, Nam A Bank tích hợp các giải pháp công nghệ vào hoạt động kinh doanh thực tiễn giúp khách hàng tiết giảm thời gian, chi phí quản lý....

Đối với phân khúc hộ kinh doanh, ngân hàng triển khai gói ưu đãi toàn diện. Theo đó, Nam A Bank miễn phí tài khoản số đẹp cho hộ kinh doanh mở mới tài khoản, giảm tối đa 0,1% phí dịch vụ chấp nhận thanh toán…

Song song đó, Nam A Bank đã hợp tác cùng VNPay triển khai dịch vụ Nộp thuế số, tích hợp từ phần mềm quản lý bán hàng, kê khai thuế đến hóa đơn điện tử và chữ ký số…Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi số hóa toàn diện hoạt động của các hộ kinh doanh, giúp hộ kinh doanh tiết giảm chi phí quản lý và chuyên nghiệp hóa quy trình vận hành trong kỷ nguyên số.

Những hoạt động được thực thi kịp thời trên cho thấy Nam A Bank đang tập trung vào chiều sâu, thấu hiểu khó khăn của khách hàng và dùng công nghệ làm "đòn bẩy" để giữ chân người dùng trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh cao.

Vừa ra quân, Vinhomes Hải Vân Bay đã chuẩn bị “đóng sổ” khu đầu tiên vì “cháy hàng”

Vừa ra quân, Vinhomes Hải Vân Bay đã chuẩn bị “đóng sổ” khu đầu tiên vì “cháy hàng”

Sau tháng khuấy động thị trường với chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Vinhomes Hải Vân Bay đã chính thức lộ diện trong lễ ra quân diễn ra đồng thời tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, ngày 7/4. Dự kiến chỉ sau 1 tuần nữa, khu Bạch Vân sẽ “đóng sổ” khi phần lớn quỹ căn đã có chủ, khiến cuộc đua sở hữu tài sản thực tại đô thị vịnh biển miền Trung càng thêm khốc liệt.

Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo “Việt Nam mới”

Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo “Việt Nam mới”

Trong bối cảnh doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hạ tầng trọng điểm quốc gia, yêu cầu đặt ra là bảo đảm năng lực tài chính và vận hành để khai thác hiệu quả và phát triển bền vững. Với vai trò đối tác tài chính hàng đầu, Techcombank đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua các giải pháp toàn diện, giúp nâng cao năng lực, tăng trưởng thực chất và đóng góp vào hành trình kiến tạo “Việt Nam mới” hùng cường, thịnh vượng.

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Chứng khoán Việt Nam nâng hạng, SHB chính thức vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Sự kiện này mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số toàn cầu nhóm nhà đầu tư đang nắm giữ lượng tài sản hàng nghìn tỷ USD trên thị trường tài chính quốc tế. Điều này khẳng định SHB đã đạt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế FTSE.

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

VietinBank ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế khi đồng thời được vinh danh tại hai giải thưởng quốc tế quan trọng: “Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” và “Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ International Finance Awards 2025.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, “vẽ lại” bản đồ an cư và đầu tư miền Bắc

Ngày 12/4 tới, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tốc độ thiết kế 350 km/h, sẽ chính thức khởi công. Hạ tầng tỷ đô rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất miền Bắc xuống còn 23 phút, sẽ đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long - “Hà Nội mới” bên vịnh di sản - lên bản đồ an cư và đầu tư toàn cầu.

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Techcombank và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đại diện VietinBank nhận kỷ niệm chương từ TikTokShop

VietinBank & TikTok Shop: Mega Training Bootcamp – Hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội

Đồng hành cùng cộng đồng Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh trong kỷ nguyên số, VietinBank phối hợp cùng TikTok Shop triển khai chuỗi chương trình Mega Training Bootcamp, khởi động tại TP. Hồ Chí Minh (12/3/2026) và tiếp nối tại Hà Nội (27/3/2026), thu hút hơn 600 nhà bán hàng tham dự trên cả hai điểm cầu, tạo nên một hành trình xuyên suốt từ truyền cảm hứng đến thực chiến.

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” triển khai xuyên suốt cả năm 2026, với sự tham gia của đông đảo các công ty thành viên, đối tác và cộng đồng trên toàn quốc