Sau clip "tố" nhân viên quản lý bãi biển Đà Nẵng xô đổ xe máy, đơn vị chủ quản tiết lộ điều bất ngờ

Ngày 22/9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã lên tiếng về đoạn clip cho rằng nhân viên của đơn vị này xô đổ xe máy của du khách xuống bãi biển.

Trước đó, tối 21/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhân viên của Ban quản lý di chuyển hai chiếc xe máy của du khách bị khóa cổ, đang đỗ trên vỉa hè, xuống bãi cát tại bãi biển Võ Nguyên Giáp.

Clip: Nhân viên của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nỗ lực giải phóng xe máy của du khách để sai quy định. (Nguồn: Bạn đọc cung cấp)

Clip ghi lại hình ảnh một nhân viên ban quản lý đang cố di chuyển 1 chiếc xe đậu trên vỉa hè xuống bãi cát, cạnh đó 1 xe máy khác bị nghiêng đổ nhưng sau đó được nhân viên ban quản lý dựng lại.

Trong clip, người quay chỉ trích nhân viên ban quản lý và cho rằng nhân viên này xô đổ xe của khách đi biển, gây hư hại tài sản treo trên xe và không chấp nhận lời giải thích của nhân viên là đang giải phóng vỉa hè vì các xe máy chắn lối đi bộ của mọi người. Đồng thời đang tiến hành dựng lại xe bị ngã do cát lún.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng

Ngay sau khi đăng tải chỉ vài giờ, nội dung clip nhận được hơn 3,2 nghìn lượt tương tác, hơn 1,2 nghìn lượt comment với nội dung ủng hộ hành động di chuyển xe của nhân viên bảo vệ và lên án hành vi vô ý thức của chủ phương tiện khi có biển bảo, hướng dẫn nhưng vẫn ngang nhiên để xe chiếm lối đi của người đi bộ.

Thông tin về sự việc gây xôn xao, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 21/9 tại khu vực vỉa hè phía Đông đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển phường Mỹ An). Khi tuần tra, Đội Quản lý trật tự du lịch phát hiện một số xe máy đậu, đỗ trên vỉa hè, không đúng quy định, mặc dù tại khu vực này đã bố trí và lắp đặt biển cấm để người dân và du khách nắm.

Biển báo được dựng ngay khu vực vỉa hè nhưng vẫn còn một bộ phận du khách thiếu ý thức, không chấp hành.

Cũng theo Ban quản lý, trước khi dắt đi chỗ khác, nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch đã phát loa thông báo, tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển nhưng không có kết quả, nên để đảm bảo không gian cho lối đi bộ trong thời điểm khách du lịch đông, lực lượng buộc phải di chuyển những phương tiện này xuống bãi cát.

"Trong quá trình di chuyển, do xe khoá cổ, bãi cát gồ ghề và mềm nên một xe máy bị nghiêng đổ, sau đó nhân viên trật tự đã chỉnh lại. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, gây ra nhiều thông tin trái chiều. Mặc dù trong clip, nhân viên đã giải thích rõ đây là khu vực cấm đỗ xe máy", lãnh đạo Ban quản lý thông tin.

Cộng đồng mạng lên tiếng về hành vi thiếu ý thức khi để xe sai quy định của du khách

Lãnh đạo Ban quản lý cho biết thêm dọc tuyến biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa đã bố trí nhiều bãi giữ xe, đồng thời lắp đặt bảng khuyến cáo, biển cấm đậu đỗ trên vỉa hè để dành không gian cho người đi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp cố tình đậu xe lấn chiếm, thậm chí khóa cổ xe, gây khó khăn cho công tác quản lý.