Đà Nẵng dự chi gần 1.950 tỷ đồng cho mục tiêu phát triển KHCN

Đó là mức dự chi cho đề án “Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035” nhằm đưa Đà Nẵng vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2021-2025: Kinh tế số chiếm 22% GRDP

Theo UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã ban hành nhiều văn bản, chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai nhiệm vụ phát triển KHCN. Trong đó, tập trung vào 7 nhóm chính sách chính gồm: miễn thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; quy định về thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; quy định đầu tư, quản lý, khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng KHCN phục vụ khởi nghiệp sáng tạo; cùng 3 chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng KHCN; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Kết quả, giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng thực hiện 196 nhiệm vụ KHCN các cấp với tổng kinh phí hơn 288 tỷ đồng; nhiều nghiên cứu được ứng dụng trực tiếp tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều kết quả được cấp bằng sáng chế, giải pháp hữu ích.

Không gian triển lãm thành tựu KHCN Đà Nẵng nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng TP Đà Nẵng

Đặc biệt, thành phố thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Trong giai đoạn 2021-2024, Đà Nẵng hỗ trợ 43 lượt doanh nghiệp với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo công nghệ có giá trị ứng dụng cao.

Thành phố hỗ trợ thực hiện 12 nhiệm vụ KHCN về đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm lưu niệm, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống với kinh phí 10,22 tỷ đồng; hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sáng chế, giải pháp hữu ích với tổng kinh phí 1,827 tỷ đồng. Đến nay, toàn thành phố có hơn 5.768 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm: 5.507 nhãn hiệu, 78 sáng chế và giải pháp hữu ích, 183 kiểu dáng công nghiệp).

Đồng thời, hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho 150 nhãn hiệu cộng đồng dưới các hình thức nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và 4 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc sản.

Với những kết quả này, trong giai đoạn 2021-2025, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt, kinh tế số năm 2024 đóng góp khoảng 22% GRDP của Đà Nẵng, thể hiện sự chuyển hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng quan trọng, động lực chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đến 2030 vào Top 5 tỉnh thành dẫn đầu về KHCN và đổi mới sáng tạo

Theo đề án, Đà Nẵng đặt mục tiêu có hơn 1,5% tổng chi ngân sách địa phương chi cho KHCN, đổi mới sáng tạo và tăng dần theo yêu cầu phát triển; tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 3% GRDP; kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) chiếm 2% GRDP, trong đó kinh phí từ xã hội hóa chiếm hơn 60%.

Ngoài ra, mỗi năm có từ 12 người thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trên 10.000 dân; có trên 600 cán bộ nghiên cứu KHCN; có trên 70 doanh nghiệp KHCN trên địa bàn thành phố.

Tiềm lực, trình độ KHCN và đổi mới sáng tạo của thành phố đạt mức tiên tiến trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc và nhóm các thành phố dẫn đầu khu vực Đông Nam Á; tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trên tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt tối thiểu 50%; có ít nhất 5 sản phẩm thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được triển khai trên địa bàn.

Đà Nẵng được vinh danh Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025.

Đặc biệt, phấn đấu đóng góp của tăng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%; mỗi năm có ít nhất 3 doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia; mỗi năm có hơn 10 doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng trên cơ sở áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến; 100% UBND các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo các nội dung được phân cấp.

Đến 2035, tỷ lệ chi cho KHCN, đổi mới sáng tạo đạt 3% GRDP

Cũng theo đề án, đến năm 2035, Đà Nẵng đặt mục tiêu có hơn 2% tổng chi ngân sách địa phương chi cho KHCN, đổi mới sáng tạo và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Tỷ lệ chi cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 3% GRDP.

Mỗi năm có từ 20 người thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trên 10.000 dân; có hơn 1.200 cán bộ nghiên cứu KHCN; có hơn 150 doanh nghiệp KHCN trên địa bàn; có hơn 8 tổ chức công lập trực thuộc thành phố.

Không gian triển lãm công nghệ tại ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng (SURF) 2025

Bên cạnh đó, mỗi năm có hơn 40% tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu từ viện, trường trong sản xuất kinh doanh; có hơn 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác nghiên cứu, phát triển với viện/trường.

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương. Đồng thời, nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.