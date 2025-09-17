Đến năm 2030, kinh tế tư nhân đóng góp trên 60% GRDP của Đà Nẵng

Đó là mục tiêu được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đưa ra trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng Bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 làm việc ngày thứ hai. Đến dự có ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng một số lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các địa phương.

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng trình bày Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Theo đó đến 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu đạt tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm từ 3-4% tổng số đảng viên; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660 ngàn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2026-2030 đạt hơn 710 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 14-15%/năm. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với GRDP đạt 28%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP; số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ (trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ), 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Đà Nẵng trình bày Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng dân số 1,5-1,7%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 37-40%. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 70,3 giường bệnh.

Tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,66%, trong đó khu vực thành thị còn 0,74%, khu vực nông thôn còn 4,86%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 80%; tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 75,7%, trong đó tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 45,3% và tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 11,3%. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,787.

Ngoài ra, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến 2030, tỷ lệ đô thị hóa toàn thành phố đạt 63,7%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%; 100% phường, xã đạt cơ sở vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh.