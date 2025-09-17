Danh sách 23 thành viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17/9, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng gồm 23 người: ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng; ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành uỷ;

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; ông Đoàn Duy Tân, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ; bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ;

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP thành phố; ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Thắng Lợi, Chánh Văn phòng Thành uỷ; ông Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

Những nhân sự còn lại được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng gồm: ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Phan Văn Bình, Giám đốc Sở Nội vụ; bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra thành phố và bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng uỷ phường Tam Kỳ.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng 17/9.

Bên cạnh đó, Đại hội còn công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 75 thành viên. Trong đó, có 16 thành viên là Bí thư xã, phường gồm: bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ; ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú; ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh; ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn; ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An; ông Cao Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phước; bà Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn; ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân;

Ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Tiến; ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang; ông Nguyễn Thành Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê; bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh; bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Thăng Điền; bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu; ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Bí thư Đảng ủy phường Liên Chiểu và ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn.