Cứu nạn thành công tàu cá cùng 6 ngư dân bị nạn trên biển

Chiều 6/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết đã kịp thời cứu nạn, lai dắt an toàn một tàu cá tỉnh Quảng Trị bị nước tràn vào khoang khi đang trên đường vào vịnh Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 13h20 cùng ngày, tàu cá QB 92589-TS do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1977, trú tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, chở theo 6 thuyền viên. Trong quá trình về vịnh Đà Nẵng, khi đến vị trí cách cách Mũi Tiên Sa (phường Sơn Trà) khoảng 3 hải lý thì gặp sự cố bị thủng ở thân tàu, nước tràn nhanh vào khoang.

Nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08.9801 thuộc Hải đội Biên phòng 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức bơm hút nước và hỗ trợ lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Đến 15h10, tàu cá QB 92589-TS được lai dắt an toàn về cầu cảng Hải đội Biên phòng 2. Các thuyền viên đều có sức khỏe ổn định.