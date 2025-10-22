“Sát thủ diệt hạm” Nga trong tay Venezuela khiến tàu chiến Mỹ đứng ngồi không yên ngoài khơi Caribe

Các tàu chiến Mỹ đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đối hạm Kh-31 của Nga do Venezuela sở hữu. Căng thẳng ngoài khơi Caribe đang leo thang, tiềm ẩn nguy cơ xung đột quân sự lớn.

Các tàu chiến Mỹ đang hoạt động ngoài khơi Venezuela không hề ở trong tình thế an toàn tuyệt đối. Mối đe dọa thực sự đến từ tên lửa không đối hải siêu thanh Kh-31 do Nga chế tạo, được NATO gọi là AS-17 “Krypton”. Loại vũ khí sử dụng động cơ ramjet này có hai biến thể: phiên bản chống radar và phiên bản chống hạm – trong trường hợp này, loại sau mới là điều đáng lo ngại.

Với tình hình căng thẳng gia tăng và những tin đồn về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Venezuela, việc xem xét kỹ hơn loại tên lửa này trong kho vũ khí của Caracas là điều cần thiết.

Su-30MK2V – bệ phóng của “Krypton”

Một chiếc Su-30MK2V của Venezuela hạ cánh xuống căn cứ không quân ở Maracay, cách Caracas, Venezuela khoảng 60 dặm, vào tháng 12/2006. Ảnh: AFP.

Không quân Venezuela, hay Aviación Militar Bolivariana Venezolana (AMBV), sở hữu 24 chiếc Su-30MK2V Flanker, được Nga bàn giao trong giai đoạn 2006–2008, hiện còn 21 chiếc đang hoạt động. Đây được coi là bệ phóng của tên lửa Kh-31.

Hiện vẫn chưa rõ Venezuela có được trang bị cả phiên bản chống radar Kh-31P và chống hạm Kh-31A hay không. Tuy nhiên, bằng chứng từ các đoạn video chính thức cho thấy các máy bay Su-30 của AMBV đã mang tên lửa Kh-31A khi bay tuần tra ngoài khơi. Gần đây, chính phủ Venezuela cũng công bố những hình ảnh này như một thông điệp răn đe Mỹ.

Ngoài ra, Venezuela từng nhiều lần tổ chức các cuộc diễn tập phản ứng nhanh chống tàu chiến bằng loại tên lửa này. Cần lưu ý rằng phiên bản Kh-31P cũng có thể được sử dụng để tấn công tàu chiến bằng cách dò theo tín hiệu radar.

Sát thủ diệt radar hóa “kẻ diệt hạm”

Dòng tên lửa Kh-31 được Liên Xô phát triển từ cuối những năm 1970 với mục tiêu vô hiệu hóa các hệ thống radar phòng không tiên tiến của phương Tây, như Patriot của Lục quân Mỹ hay Aegis trên tàu chiến Hải quân Mỹ.

Phiên bản Kh-31A chống hạm được đưa vào sản xuất từ năm 1990 và nhanh chóng trở thành một sản phẩm xuất khẩu thành công, được nhiều quốc gia sử dụng.

Tên lửa này được trang bị đầu dò radar chủ động với phạm vi khóa mục tiêu khoảng 18 dặm (29 km), hoạt động được ở cả hai chế độ khóa mục tiêu trước hoặc sau khi phóng. Ngoài ra, nó có máy đo độ cao vô tuyến, giúp bay cực thấp sát mặt biển để tránh radar đối phương.

Động cơ rocket-ramjet hai giai đoạn giúp tên lửa đạt tốc độ Mach 3.5 ở độ cao 16 km hoặc Mach 1.8 ở mực nước biển. Với đầu đạn xuyên giáp nặng 87 kg, nó được thiết kế để xuyên thủng thân tàu chiến và phát nổ bên trong, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Mỹ từng mua “Krypton” để thử nghiệm phòng thủ

Mỗi quả Kh-31A dài khoảng 4,7 mét, nặng hơn 600 kg, mang đầu đạn 192 pound (khoảng 87 kg). Sức mạnh của nó khiến Hải quân Mỹ từng mua lại các tên lửa này từ Nga, chuyển đổi thành mục tiêu huấn luyện mang tên MA-31, nhằm kiểm nghiệm khả năng phòng thủ tên lửa của tàu chiến Mỹ.

Điều này cho thấy Mỹ đánh giá rất nghiêm túc mối đe dọa từ “Krypton”. Dù hiện nay công nghệ của Kh-31A đã cũ, tốc độ siêu thanh và khả năng cơ động cao của nó vẫn khiến nó trở thành vũ khí đáng gờm – đặc biệt khi tàu Mỹ đang hoạt động gần bờ biển Venezuela, nơi cảnh báo sớm bị hạn chế.

Lực lượng Mỹ đối mặt với rủi ro thật sự

Tên lửa Kh-31 được trang bị cho Su-30MK2. Ảnh: Getty.

Hiện nay, nhóm tác chiến đổ bộ Iwo Jima (Iwo Jima ARG) và Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 (22nd MEU) đang hiện diện tại vùng biển Caribe, bao gồm: Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Iwo Jima, 2 tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio: USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, cùng nhiều tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu mẹ đặc nhiệm Ocean Trader.

Sự có mặt của một tàu tuần dương hộ tống Ocean Trader cho thấy Lầu Năm Góc coi đây là mục tiêu có nguy cơ cao, bởi con tàu đặc nhiệm này không có hệ thống phòng thủ tên lửa riêng.

Mặc dù các tàu khu trục lớp Arleigh Burke có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình, nhưng tốc độ cực cao của tên lửa “Krypton” khiến thời gian phản ứng cực kỳ ngắn, đặc biệt nếu chúng ở quá gần lãnh hải Venezuela.

Nguy cơ leo thang bất ngờ

Mục tiêu quân sự của Mỹ ở khu vực này chưa được công bố rõ ràng. Một số quan chức cho biết chiến dịch hải quân được triển khai chủ yếu nhằm ngăn chặn buôn ma túy và gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro.

Tuy nhiên, nếu tình hình leo thang hoặc có hành động quân sự, các máy bay Su-30 mang tên lửa Kh-31A của Venezuela hoàn toàn có thể được sử dụng, và một cuộc tấn công vào tàu chiến Mỹ sẽ là bước ngoặt nghiêm trọng.

Thực tế, trong tháng 9 vừa qua, một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận rằng hai tiêm kích F-16 của Venezuela đã bay sát tàu chiến Mỹ, cho thấy nguy cơ chạm trán vũ trang là có thật.

Bên cạnh Su-30 và Kh-31, khả năng chống hạm của Venezuela còn lại khá hạn chế: chỉ có một tàu hộ vệ lớp Mariscal Sucre và vài tàu tấn công nhanh lớp Constitución trang bị tên lửa Otomat Mk 2 từ thập niên 1980, cùng vài tên lửa Sea Killer và CM-90 do Iran cung cấp. Tuy nhiên, tất cả đều bay dưới tốc độ âm thanh và kém xa Krypton về uy lực.

