Chỉnh phủ hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng để Đà Nẵng ổn định đời sống người dân sau lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí 100 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng giao UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN&MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sáng cùng ngày, UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu sau đợt mưa lũ lịch sử; ưu tiên sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm, “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.

Nguồn ngân sách 200 tỷ đồng được sử dụng để hỗ trợ người dân theo quy định, khắc phục hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục…

Cùng với nguồn hỗ trợ của Chính phủ và địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã và đang vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, ủng hộ từ nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho người dân kịp thời và đúng đối tượng.