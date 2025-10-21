Bệnh viện ở Hà Nội được công nhận “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Bộ Y tế vừa trao chứng nhận “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – đơn vị đạt 96% trẻ bú mẹ hoàn toàn, điểm sáng về môi trường sinh con thân thiện và bảo vệ quyền được bú mẹ của trẻ sơ sinh.

BVĐK Đức Giang nhận danh hiệu “BV thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Hành trình kiên trì vì quyền được bú mẹ của trẻ sơ sinh

Chiều 21/10, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đức Giang vinh dự nhận danh hiệu “BV thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” - chứng nhận danh giá của Bộ Y tế cho hành trình nỗ lực giúp trẻ sơ sinh được nhận dinh dưỡng tối ưu từ dòng sữa mẹ. Dự buổi lễ có đại diện Bộ Y tế, Đại sứ quán Ireland và nhiều tổ chức quốc tế.

Để đạt được danh hiệu này, BV đã trải qua quá trình đánh giá toàn diện, nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Trong hơn hai năm qua, với mục tiêu trở thành “BV thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”, BVĐK Đức Giang đã cập nhật và áp dụng các chuẩn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và khuyến cáo của WHO.

Hiện nay, 96% trẻ sinh tại BVĐK Đức Giang được "da kề da" đủ 90 phút sau sinh và bú sớm trong vòng 1 giờ đầu đời. BV cũng triển khai hiệu quả phương pháp chăm sóc Kangaroo cho trẻ sinh non, nhẹ cân; đồng thời phối hợp với BV Nhi Trung ương thành lập ngân hàng sữa mẹ vệ tinh, giúp nhiều trẻ được tiếp cận nguồn sữa mẹ thanh trùng quý giá trong những giờ đầu tiên.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc BVĐK Đức Giang, chia sẻ: “Việc nuôi con bằng sữa mẹ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Mỗi giọt sữa mẹ là một liều vắc xin tự nhiên giúp tăng miễn dịch, gắn kết tình mẫu tử và giảm bệnh tật cho cả mẹ lẫn con.”

PGS.TS Đỗ Đình Tùng cam kết BV tiếp tục xây dựng môi trường sinh con an toàn, thân thiện và nuôi con bằng sữa mẹ.

Nền tảng của sức khỏe và tình yêu thương

Để đạt chuẩn xuất sắc, BV đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực: thành lập nhóm chăm sóc thiết yếu mẹ và bé (EENC), ban chuyên trách tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ; tổ chức tập huấn định kỳ cho nhân viên y tế về kỹ năng hỗ trợ, tư thế bú đúng, chăm sóc Kangaroo, vắt và bảo quản sữa mẹ.

Bên cạnh đào tạo, BV còn mở lớp tiền sản hàng tuần, tổ chức các buổi tư vấn, chiếu video và dán tranh hướng dẫn tại khoa Sản, Sơ sinh. BVĐK Đức Giang cũng ra thông báo cấm hoàn toàn việc bán sữa công thức, bình bú và núm vú giả trong khuôn viên, xây dựng môi trường “nói không với thay thế sữa mẹ”.

Những thay đổi trong quy trình chuyên môn như cho phép chiếu đèn vàng da ngay trên ngực mẹ, không tách mẹ con sau sinh, bố trí phòng vắt và chia sữa riêng đã thể hiện rõ triết lý “đặt trẻ sơ sinh làm trung tâm”. Nhờ đó, 95–96% trẻ sinh tại BV được bú mẹ hoàn toàn, mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe và sự gắn bó mẹ con.

Theo các chuyên gia, nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là hành vi chăm sóc mà còn là đầu tư cho tương lai. Trẻ bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu giảm nguy cơ mắc viêm phổi, tiêu chảy, béo phì và tiểu đường; còn mẹ giảm nguy cơ băng huyết, ung thư vú và buồng trứng.

Từ những nỗ lực kiên trì và hành động cụ thể, BVĐK Đức Giang đã trở thành điểm sáng trong phong trào BV thân thiện với trẻ sơ sinh. Danh hiệu “BV thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” không chỉ là sự ghi nhận chuyên môn mà còn là khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc, nơi mỗi sinh linh nhỏ bé được chào đời trong vòng tay yêu thương và giọt sữa ngọt lành của mẹ.