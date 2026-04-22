Ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank

Phương Hằng
Thôi chức Tổng Giám đốc Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng này.

Ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Phú Thọ với nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2026 và thay đổi về nhân sự.

Sau khi các thành viên HĐQT nhiệm kỳ được ra mắt, HĐQT Sacombank đã thống nhất giao ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, đồng thời thôi giữ Quyền Tổng giám đốc Sacombank.

Với vai trò mới, ông Thụy sẽ trực tiếp phụ trách công tác chỉ đạo chiến lược, quản trị cấp cao và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Thụy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank. Ảnh: Sacombank.

Trước đó, vào ngày 23/12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy bất ngờ được giao nắm giữ Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đến ngày 3/3/2026, ông Thụy được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức làm Tổng giám đốc Sacombank.

Theo công bố từ nhà băng này, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Đức Thụy thời gian qua, ngân hàng đã triển khai nhiều quyết sách quan trọng như tinh gọn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ, điều chỉnh cơ cấu nhân sự theo hướng tăng tỷ trọng lực lượng kinh doanh, qua đó tập trung nguồn lực cho tăng trưởng.

Đồng thời, ngân hàng cũng tăng cường lực lượng bán hàng trực tiếp, nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, tối ưu chi phí vận hành, thúc đẩy số hóa quy trình và củng cố công tác quản trị nội bộ.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn, phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Trong cùng ngày 22/4, HĐQT Sacombank cũng đã thống nhất bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành.

Theo ngân hàng, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng an toàn tài chính, đồng thời bảo đảm định hướng hiệu quả, bền vững và thận trọng trong giai đoạn tới.

Ông Loic Faussier giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Sacombank, phụ trách điều hành hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định hiện hành. Ảnh: Sacombank.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng Thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như: Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc VIB, Tổng Giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank.

