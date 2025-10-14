Rộ tin Lầu Năm Góc tích trữ đất hiếm giữa lúc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu

Mỹ chi 1 tỷ USD tích trữ khoáng sản hiếm sau khi Trung Quốc siết xuất khẩu, đẩy căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai siêu cường lên mức mới.

Quân đội Mỹ được cho là đang tìm cách mua số khoáng sản trị giá tới 1 tỷ USD, những nguyên liệu then chốt trong sản xuất vũ khí.

Theo Financial Times, Bộ Quốc phòng Mỹ đang khẩn trương tích trữ khoảng 1 tỷ USD khoáng sản đất hiếm sau khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với các vật liệu có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (US Geological Survey), Trung Quốc chiếm gần 70% sản lượng khoáng sản chiến lược toàn cầu, đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất hầu hết các công nghệ và hệ thống vũ khí hiện đại.

Trong một bài viết hôm cuối tuần qua, tờ báo Anh dẫn hồ sơ công khai của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ (Defense Logistics Agency – DLA) cho biết Washington đã tăng tốc đáng kể nỗ lực tích trữ khoáng sản hiếm trong những tháng gần đây. Tờ báo dẫn lời một cựu quan chức quốc phòng giấu tên nhận định:

“Mỹ chắc chắn đang tìm mua nhiều hơn, một cách có chủ đích và quy mô lớn, đồng thời tìm kiếm các nguồn quặng mới cần thiết cho sản phẩm quốc phòng”, tờ báo này cho biết.

Theo Financial Times, một số loại vật liệu mà Lầu Năm Góc hiện muốn thu mua chưa từng nằm trong danh sách ưu tiên trước đây.

Tờ báo cho biết quân đội Mỹ đang tìm cách mua tới 500 triệu USD cobalt, 245 triệu USD antimony, 100 triệu USD tantalum, và 45 triệu USD scandium, cùng nhiều nguyên liệu khác.

Bà Cristina Belda thuộc công ty tư vấn Argus Media nói với Financial Times: “Các nhà quan sát thị trường đã rất bất ngờ trước khối lượng mà DLA yêu cầu. Nhiều người cho rằng con số này không thực tế, đặc biệt là trong khung thời gian 5 năm mà Mỹ đề xuất”.

Tuần trước, Trung Quốc công bố các quy định kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số khoáng sản chiến lược có ứng dụng lưỡng dụng trong quân sự, với lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Theo quy định mới, các công ty nước ngoài phải được phê duyệt đặc biệt trước khi xuất khẩu các sản phẩm có chứa dù chỉ một lượng nhỏ nguyên liệu đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc.

Trên nền tảng Truth Social hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “áp thuế 100% đối với Trung Quốc, ngoài mức thuế hiện hành” bắt đầu từ ngày 1/11, nhằm trả đũa “chính sách kiểm soát xuất khẩu cực kỳ hiếu chiến” của Bắc Kinh.

Theo RT