Thị trường tiền mã hóa “bay hơi” hơn 18 tỷ USD sau lời đe dọa áp thuế Trung Quốc của ông Trump

Thị trường tiền mã hóa mất kỷ lục hơn 18 tỷ USD sau khi ông Trump dọa áp thuế 100% hàng Trung Quốc, Bitcoin rơi tự do, nhà đầu tư hoảng loạn tháo chạy.

Lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã kích hoạt một làn sóng bán tháo khổng lồ trên thị trường tiền mã hóa vào tối 10/10, phơi bày mức độ đòn bẩy rủi ro cực cao trong lĩnh vực này.

Các đồng tiền mã hóa lớn như bitcoin, ether và solana chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đưa tổng giá trị các khoản thanh lý lên tới 18,28 tỷ USD tính đến 3:47 chiều 10/10 giờ Mỹ, theo dữ liệu từ nền tảng phân tích CoinGlass.

Đợt sụt giảm mạnh của tiền mã hóa diễn ra song song với làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, khi cả chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều ghi nhận mức giảm sâu nhất trong 6 tháng qua.

Trong vòng 24 giờ qua, khoảng 5 tỷ USD giá trị bitcoin đã bị thanh lý, cùng với 4 tỷ USD ether và 2 tỷ USD solana, theo CoinGlass.

CoinGlass nhận định trên nền tảng X rằng đây là “sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa”.

Bitcoin đã giảm gần 10% trong 5 ngày qua và được giao dịch ở mức 111.616,20 USD lúc 3:45 chiều 11/10 (giờ Mỹ), sau khi rơi xuống 103.000 USD vào 5:15 chiều 10/10.

Cũng trong ngày thứ Sáu, giá ether ở mức 4.365,63 USD trước khi giảm xuống 3.742,88 USD, tương đương mức sụt 14,2%. Solana được giao dịch ở 223,10 USD hôm thứ Sáu nhưng đã lao dốc xuống 178,72 USD vào 3:45 chiều – mức giảm gần 20%.

Thị trường tiền mã hóa từng tăng trưởng mạnh kể từ khi ông Trump nhậm chức đầu năm nay, phần lớn nhờ sự thay đổi lập trường của ông – từ chỗ coi bitcoin là “thứ vô giá trị dựa trên không khí” sang trở thành người ủng hộ nhiệt thành: tham dự các hội nghị tiền mã hóa, phát hành đồng meme coin riêng, và hứa hẹn xây dựng “kho dự trữ tiền mã hóa chiến lược quốc gia”.

Gần đây, ông Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp cho phép tài sản kỹ thuật số như tiền mã hóa được đưa vào các gói hưu trí 401(k), khiến bitcoin lập đỉnh lịch sử 124.000 USD vào tuần trước.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lại bùng phát trở lại vào thứ Năm trong tuần, sau khi Trung Quốc tăng cường hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm quan trọng, làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo CNN