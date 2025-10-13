Hộ chiếu “Torenza” bí ẩn gây bão mạng: Dấu hiệu vũ trụ song song hay chỉ là sản phẩm AI?

Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một phụ nữ đến Mỹ với hộ chiếu “Torenza” – quốc gia không có thật, khiến mạng xã hội dậy sóng vì tưởng là du hành thời gian, nhưng thực chất là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng, nó đã làm dấy lên hàng loạt giả thuyết hoang đường về vũ trụ song song, du hành thời gian và các âm mưu chính phủ.

Một đoạn clip mô tả cảnh một phụ nữ đến sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở Mỹ từ Tokyo (Nhật Bản), cầm trên tay hộ chiếu của một quốc gia có tên “Torenza” – nơi hoàn toàn không tồn tại – đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Đoạn video đầu tiên được đăng tải trên TikTok, sau đó lan sang X (trước đây là Twitter) vào đầu tháng này. Nó cho thấy người phụ nữ tiến đến quầy nhập cảnh, trình hộ chiếu “Torenza” và giải thích vị trí quốc gia này với các nhân viên hải quan đang vô cùng bối rối.

"Các nhà chức trách tại Sân bay Quốc tế JFK đã bị sốc khi một phụ nữ đến từ Tokyo xuất trình hộ chiếu do một quốc gia tên là Torenza cấp. Một quốc gia mà theo tất cả các hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu đã biết, đơn giản là không tồn tại", một người bình luận.

Sự việc nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ với các giả thuyết về du hành xuyên thời gian, thế giới song song và thậm chí là âm mưu che giấu của chính phủ.

Tuy nhiên, hóa ra đoạn video chỉ là một sản phẩm hư cấu được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Không có bất kỳ thông báo nào từ nhà chức trách sân bay JFK, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), hay bất kỳ hãng tin uy tín nào xác nhận sự việc này. Không có báo cáo chính thức, không có dữ liệu hành khách nào liên quan – tất cả đều cho thấy đoạn video nhiều khả năng là sản phẩm dàn dựng, được tạo ra nhằm mục đích kiếm lượt xem hoặc tiền thưởng nhanh trên mạng.

Lấy cảm hứng từ một truyền thuyết đô thị

Tấm hộ chiếu của người đàn ông đến từ "Taured". Ảnh: Hindustan Times.

Câu chuyện “Torenza” dường như được lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị năm 1954 về “Người đàn ông đến từ Taured” – một hành khách bí ẩn sở hữu hộ chiếu từ một quốc gia không tồn tại và sau đó biến mất không dấu vết.

Trường hợp của “người phụ nữ Torenza” cũng có điểm tương đồng với vụ lừa đảo có thật năm 1959 liên quan đến John Zegrus, một kẻ làm giả hộ chiếu từ các quốc gia hư cấu như “Tuarid” để lừa đảo ngân hàng.

Khi công nghệ AI phát triển nhanh chóng trên toàn cầu, việc phân biệt thật – giả ngày càng trở nên khó khăn hơn. Các video được tạo bằng công cụ AI hiện đại có thể tái hiện các sự kiện hoặc tai nạn trông vô cùng thuyết phục, khiến người xem dễ tin rằng chúng là thật.

Tháng trước, một đoạn video gây sốc khác xuất hiện, cho thấy một huấn luyện viên hải cẩu có tên “Jessica Radcliffe” bị cá voi sát thủ (orca) tấn công đến chết trong buổi biểu diễn trực tiếp.

Tuy nhiên, bất chấp việc lan truyền rộng rãi, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh sự tồn tại của “Jessica Radcliffe” hay vụ tai nạn nói trên. Cơ quan chức năng, các công viên hải dương và các hãng tin lớn đều xác nhận không có ghi nhận nào về sự kiện đó.

Theo NDTV