Rò rỉ tài liệu: Nga bí mật sản xuất 16 tiêm kích Su-35 cho Iran, hé lộ thương vụ vũ khí khủng

Tài liệu rò rỉ tiết lộ Nga đang sản xuất 16 tiêm kích Su-35 cho Iran, mở rộng hợp đồng lên 48 chiếc cùng khả năng tùy biến sâu. Thương vụ có thể thay đổi cán cân quân sự Trung Đông và mở đường cho Iran mua Su-57 thế hệ mới.

Thư từ rò rỉ từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tiết lộ rằng 16 tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35 hiện đang được sản xuất để đáp ứng đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng Iran, với lô máy bay này dự kiến hoàn tất bàn giao vào cuối năm 2027.

Thư từ cho thấy các nhân sự từ Bộ Quốc phòng Nga đang giám sát việc nghiệm thu các hệ thống con của máy bay, và rằng công việc trên những chiếc Su-35 này đã được tiến hành từ năm 2024. Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông Nga vẫn là địa điểm lắp ráp chính của dòng tiêm kích này, và đã chứng kiến những nỗ lực mạnh mẽ nhằm mở rộng sản xuất.

Cơ sở này trước đây sản xuất Su-35 với tốc độ khoảng 14 chiếc mỗi năm, trong đó Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Vadim Badekha hồi tháng 5 xác nhận rằng công việc đang được triển khai để tăng sản lượng máy bay.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Việc mở rộng quy mô sản xuất Su-35 diễn ra sau các đợt tăng sản lượng trước đó của tiêm kích ném bom Su-34 và tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57, với nhu cầu gia tăng từ Không quân Iran và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga được cho là đã ảnh hưởng tới quyết định đẩy nhanh tốc độ sản xuất.

Sau các tuyên bố từ quan chức Iran xác nhận rằng các đơn đặt hàng Su-35 đã được ký kết, các tài liệu chính phủ Nga bị rò rỉ vào cuối tháng 9 cho thấy 48 chiếc đã được đặt mua. Các tài liệu bị rò rỉ cũng chỉ ra rằng bên cạnh Algeria – nước bắt đầu nhận Su-35 từ đầu năm – Ethiopia cũng đã đặt một đơn hàng nhỏ.

Trong khi Algeria và Ethiopia đều được kỳ vọng tiếp nhận các tiêm kích Su-35 vốn được sản xuất cho Không quân Ai Cập – đơn hàng mà Cairo sau đó hủy bỏ do sức ép và đe dọa trừng phạt từ phương Tây – thì các máy bay dành cho Iran được dự đoán tùy biến sâu, với một số nguồn suy đoán rằng chúng có thể được chế tạo theo chuẩn Su-35SM vốn được chờ đợi từ lâu.

Máy bay chiến đấu F-5E của Không quân Iran - xương sống hiện tại của phi đội. Ảnh: MW.

Những hạn chế của đội tiêm kích hiện tại của Iran đã bộc lộ rõ trong cuộc không kích của Israel và phương Tây vào nước này hồi tháng 6, khi các lực lượng không quân Iran đóng vai trò rất hạn chế trong việc bảo vệ không phận. Mặc dù Iran sở hữu gần 300 tiêm kích, phần lớn trong số đó là các thiết kế đã lỗi thời.

Việc nước này có số lượng lớn tiêm kích lỗi thời gần như độc nhất vô nhị khiến thị trường Iran có thể trở nên vô cùng béo bở đối với ngành quốc phòng Nga, nhờ vào số lượng máy bay mới mà đội hình Iran có thể hấp thụ. Khả năng Iran mua thêm Su-35 ngoài lô 48 chiếc ban đầu vẫn rất đáng kể, cũng như khả năng tùy biến sâu hơn và thậm chí một mức độ lắp ráp nội địa hạn chế.

Nga và Iran được cho là đã tổ chức đàm phán về việc lắp ráp nội địa tiêm kích MiG-29 và Su-27 – mẫu máy bay mà Su-35 được phát triển trực tiếp từ đó – trong những năm 1990, trước khi sức ép từ phương Tây buộc Moscow áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran.

Sản xuất Su-35 tại Nhà máy máy bay Komsomolsk ở Amur. Ảnh: MW.

Việc Iran thiếu năng lực tiêm kích hiện đại đã cản trở nghiêm trọng vị thế chiến lược của nước này tại Trung Đông, hạn chế khả năng không chỉ bảo vệ không phận quốc gia mà còn hỗ trợ các đối tác chiến lược tại Iraq, Lebanon, Yemen và Syria hiệu quả hơn. Điều này buộc các lực lượng trên bộ của Iran và đồng minh chỉ có thể dựa vào khí tài không người lái cho nhiệm vụ yểm trợ đường không, khiến họ dễ tổn thương trước các đòn không kích của phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel trên nhiều chiến trường.

Những thất bại chiến lược gần đây – đặc biệt là việc chính quyền Syria bị lật đổ bởi lực lượng nổi dậy được phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel hậu thuẫn vào tháng 12/2024 – có thể là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự quan tâm của Tehran đối với việc mua sắm tiêm kích.

Hình ảnh nguồn mở đầu tiên của Su-35S với các tên lửa R-77M, cùng với R-77-1 và R-73. Ảnh: MW.

Khi khả năng Su-35 bị loại khỏi dây chuyền sản xuất vào giai đoạn giữa đến cuối thập niên 2030 đang tăng lên, Nga có thể tìm cách chào bán tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 cho Iran như mẫu máy bay kế thừa.

Hai dòng tiêm kích này đã được Nga chào bán cho Ấn Độ và Algeria như các khí tài bổ trợ lẫn nhau, trong đó Không quân Algeria đã bắt đầu tiếp nhận cả hai mẫu trong năm 2025, trong khi Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang xem xét mua tới 140 chiếc Su-57, bao gồm việc cấp phép sản xuất tới 100 chiếc.

Su-35 được kỳ vọng sẽ tích hợp ngày càng nhiều loại vũ khí và hệ thống con vốn được phát triển cho Su-57. Vào cuối tháng 7, Su-35 được xác nhận đã tích hợp tên lửa không đối không R-77M, qua đó thu hẹp đáng kể khoảng cách về khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn so với các đối thủ Mỹ và Trung Quốc. Những loại vũ khí mới được phát triển dành riêng cho Su-57 – như bom dẫn đường Drel và tên lửa hành trình Kh-59MK2 – cũng được kỳ vọng sẽ được cung cấp cho các khách hàng Su-35.

Theo MW