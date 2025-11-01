Quy tụ những “bàn tay vàng” tại sự kiện lớn nhất năm của ngành ngoại khoa Việt Nam

Hơn 500 chuyên gia trong và ngoài nước tham dự Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2025, cùng chia sẻ những tiến bộ mới nhất về ngoại khoa và ghép tạng, khẳng định vị thế học thuật của y học Việt Nam trên trường quốc tế.

Những “bàn tay vàng” về phẫu thuật

Với chủ đề “Vai trò của Ngoại khoa và Ghép tạng trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu”, Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) - sự kiện khoa học lớn nhất trong năm của ngành ngoại khoa Việt Nam - diễn ra ngày 1/11 quy tụ hơn 500 chuyên gia trong và ngoài nước, nhằm cập nhật và chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực ngoại khoa và ghép tạng.

GS Ken Takasaki chia sẻ về thách thức trong phẫu thuật gan

Trong số các khách mời quốc tế, có GS Ken Takasaki (Nhật Bản) lừng danh - phẫu thuật viên gan hàng đầu thế giới, người sáng tạo ra phương pháp cắt gan theo cuống– kỹ thuật được coi là bước ngoặt trong phẫu thuật gan theo giải phẫu học. Ông là thành viên sáng lập Hội Phẫu thuật Gan Mật Tụy Nhật Bản, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu kinh điển. Phương pháp cắt gan của ông hiện được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

Sự góp mặt của GS Takasaki tại hội nghị là minh chứng cho uy tín học thuật của hội nghị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ghép tạng và ngoại khoa gan mật.

Hội nghị còn có GS Qikai Hua (Đại học Y Quảng Tây, Trung Quốc), chuyên gia hàng đầu về chỉnh hình và điều trị biến chứng bàn chân đái tháo đường. Ông là người tiên phong ứng dụng và phát triển kỹ thuật vận chuyển vỏ xương chày ngang trong điều trị bàn chân đái tháo đường giai đoạn nặng, giúp bảo tồn chi thể cho tới 96% bệnh nhân. Kỹ thuật cùng bộ dụng cụ cố định ngoài do ông thiết kế đã được cấp bằng sáng chế quốc tế.

Giáo sư Qikai Hua còn có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật cố định ngoài trong chỉnh hình, điều trị viêm xương, gãy xương không liền và bệnh lý thiếu máu chi dưới.

TS.BS Dương Đức Hùng: Ghép tạng ở Việt Nam có bước tiến bộ vượt bậc

Tinh thần học hỏi và hội nhập mạnh mẽ

Tại hội nghị, TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc BV Việt Đức, nhấn mạnh y học Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc trong hai thập kỷ qua, đặc biệt ở lĩnh vực ghép tạng, khi đội ngũ y bác sĩ Việt Nam “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá”.

Những thành công của BV Việt Đức trong ghép đa tạng là minh chứng cho năng lực và bản lĩnh của y học nước nhà. TS Hùng cho biết, ý thức hiến tạng trong cộng đồng đang thay đổi tích cực. Tỷ lệ người dân sẵn sàng hiến mô, tạng sau khi qua đời ngày càng tăng, nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị, truyền thông và công tác tuyên truyền kiên trì.

Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới cũng được nâng cao nhờ hoạt động chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương.

Giám đốc BV Việt Đức chỉ rõ Luật hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người năm 2007 đã lạc hậu so với thực tiễn và cần sớm sửa đổi để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, phù hợp hơn. Ông nêu thực tế, trẻ em gần như không có cơ hội được ghép tạng nếu không có cha mẹ hiến, vì luật chưa cho phép lấy tạng từ trẻ em chết não. “Đó là những trường hợp rất đau lòng mà chúng tôi chứng kiến hằng ngày,” TS Hùng chia sẻ.

Ông cũng đề xuất mở rộng độ tuổi và đối tượng hiến tạng, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nơi nhiều quốc gia đã cho phép người từ 16–17 tuổi đăng ký hiến. Bên cạnh đó, quy định về sự đồng thuận của gia đình cần được xem xét lại: hiện dù người hiến đã đăng ký tự nguyện nhưng nếu người thân không đồng ý thì vẫn không thể lấy tạng. Điều này, theo ông, làm giảm đáng kể nguồn tạng quý giá.

Các nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm

TS Hùng nhấn mạnh: “Mỗi cơ quan, mô tạng được hiến tặng là một món quà vô giá, vì nó có thể cứu sống nhiều người khác. Nếu những tạng đó bị chôn vùi thay vì cứu người thì giá trị nhân văn bị mất đi.”

Theo TS Hùng, việc sửa đổi luật không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động ghép tạng, mà còn hướng tới xây dựng một hành lang pháp lý vững chắc, hiện đại, đủ rộng và đủ chặt để y tế Việt Nam phát triển bền vững, bắt kịp xu thế quốc tế.

Hội nghị gồm bốn phiên báo cáo khoa học chuyên sâu, bao quát các lĩnh vực mũi nhọn như ghép tạng, phẫu thuật gan mật, tim mạch – lồng ngực, tiết niệu, tiêu hóa, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình và liền thương với khoảng 40 bài tham luận khoa học.

Trong đó, điển hình như: “Thách thức trong phẫu thuật gan – tổng kết kinh nghiệm 50 năm” của Giáo sư Ken Takasaki (Nhật Bản); “Ghép gan: Thực trạng, thách thức và tương lai” của TS.BS Dương Đức Hùng; “Ghép tim – thận đồng thời: Từ đánh giá người hiến tới sự hồi phục của người nhận” của GS Li Sillin (Trung Quốc); “Điều trị loét bàn chân đái tháo đường bằng phương pháp mở cửa sổ xương chày” của GS Qikai Hua (Trung Quốc)…

Hội nghị là nơi các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về ngoại khoa hội tụ

Các báo cáo bao quát nhiều lĩnh vực trọng điểm của ngoại khoa và ghép tạng, phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ cao, robot và kỹ thuật tối thiểu xâm lấn.