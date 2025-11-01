Các chuyên gia hàng đầu Việt – Pháp bàn về khám chữa bệnh trong kỷ nguyên số

Hội nghị Y học Pháp - Việt lần thứ 2 quy tụ hơn 50 chuyên gia hàng đầu của hai nước, tiếp nối mạch nguồn hợp tác hơn một thế kỷ qua.

Hội nghị quy tụ những chuyên gia hàng đầu của 2 nước

Ngày 1/11, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị Y học Pháp - Việt lần thứ 2 với 13 phiên họp chuyên đề, quy tụ hơn 50 chuyên gia hàng đầu đến từ Viện Hàn lâm Y học quốc gia Pháp, các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện của hai nước ...

Đây là cơ hội để các đồng nghiệp Việt Nam – Pháp cập nhật những thông tin khoa học mới nhất, trao đổi kinh nghiệm quản lý y tế, phòng và điều trị bệnh trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và y học chính xác.

Biểu tượng của tri thức, đoàn kết và sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp (AACVF), nhấn mạnh hợp tác y khoa Pháp - Việt có vai trò đặc biệt trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thông qua hợp tác y học, hai nước đã cùng chia sẻ tri thức, nâng cao năng lực quốc gia, thúc đẩy sáng kiến công nghệ và chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Với lịch sử 70 năm hình thành và phát triển, AACVF do Giáo sư Hồ Đắc Di – người sáng lập Trường Đại học Y Hà Nội – làm Chủ tịch đầu tiên, là biểu tượng của sự gắn kết trí tuệ và khoa học giữa Việt Nam và Pháp.

Bà Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Bà Nguyễn Thúy Anh khẳng định hội nghị lần này là sự tiếp nối truyền thống hợp tác lâu đời, là “diễn đàn khoa học và nhân văn”.

“Các dự án chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin giữa Việt Nam và Pháp là những ví dụ tiêu biểu cho hợp tác hướng tới tương lai. Trong bối cảnh dân số già hóa, bệnh mạn tính gia tăng, rủi ro môi trường và yêu cầu chuyển đổi số, việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với Pháp, là hết sức cần thiết”, bà nói.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định hợp tác y tế Việt – Pháp là “mạch nguồn bền bỉ xuyên suốt hơn một thế kỷ” kể từ khi Trường Y Đông Dương ra đời năm 1902. Sự hợp tác này không chỉ là trao đổi kỹ thuật, mà là sự đồng hành về tư duy, lý tưởng và nhân văn giữa hai dân tộc, được thể hiện qua đào tạo bác sĩ nội trú, chuyển giao công nghệ, hợp tác viện – trường, nghiên cứu và các chương trình phòng chống dịch, HIV/AIDS, ung thư, y học chính xác và trí tuệ nhân tạo.

“Điều đáng quý nhất của hợp tác này không nằm ở con số thống kê, mà ở những cuộc đời được cứu sống, những thế hệ được dẫn dắt, những hệ thống y tế được nâng tầm”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kỳ vọng hội nghị khơi mở những nhịp cầu hợp tác mới

Ông kỳ vọng hợp tác Pháp – Việt sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu với các trọng tâm: chuẩn hóa, liên thông và quốc tế hóa đào tạo y khoa; phát triển mô hình bệnh viện thông minh, hệ thống dữ liệu y tế số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh, bệnh án điện tử và đào tạo mô phỏng kỹ năng; tăng cường năng lực ứng phó khẩn cấp, chăm sóc người cao tuổi và phát triển y học tái tạo.

“Tôi tin Hội nghị lần này sẽ khơi mở thêm những nhịp cầu hợp tác mới, với niềm tin rằng y học là sứ mệnh, và hợp tác là con đường tất yếu để hoàn thành sứ mệnh ấy”, Thứ trưởng nói.

Cầu nối tri thức và nhân văn giữa hai thế hệ

Ông Soulier Eric, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hoá Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, mong muốn Việt Nam và Pháp tiếp tục có nhiều hợp tác y tế, đặc biệt là ở các lĩnh vực: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, ung thư, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, da liễu, sức khỏe tâm thần, y tế công cộng...

GS Nguyễn Hữu Tú bày tỏ lòng biết ơn Chương trình bác sĩ nội trú tại Cộng hòa Pháp

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, khẳng định Hội nghị là bước tiến quan trọng trong hợp tác y học và khoa học giữa Việt Nam và Pháp.

“Chương trình bác sĩ nội trú tại Cộng hòa Pháp (FFI), duy trì hơn 30 năm qua, đã đào tạo hàng ngàn bác sĩ chuyên khoa và chuyên gia y học xuất sắc của Việt Nam, nhiều người trong số họ hiện đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống y tế, góp phần tạo ra bước ngoặt về chất lượng khám chữa bệnh ở Việt Nam cuối thế kỷ 20” - GS Tú nhấn mạnh.

Hội nghị có các nhà quản lý, chuyên gia tham dự

Tại hội nghị, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và các bác sĩ ở các lĩnh vực: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, ung thư, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, da liễu, sức khỏe tâm thần, y tế công cộng… đã cùng chia sẻ về những phát triển của khoa học công nghệ hiện đại gắn liền với y tế như trí tuệ nhân tạo và sức khỏe, công nghệ tự động trong y tế.