3 đột phá chiến lược sẽ được đưa vào văn kiện Đại hội XIV

Ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực cùng các định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển đô thị thông minh sẽ được đưa vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 15/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức Họp báo quốc tế công bố Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) để lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại họp báo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết vừa qua Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII đã họp và quyết định các công việc quan trọng, trong đó thông qua và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lại Xuân Môn thông tin tại họp báo. Ảnh: Quỳnh An.

Theo ông Môn, đây là nội dung "xương sống", liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực chất của nhân dân.

Nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu để trình Đại hội XIV của Đảng, định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Ông Lại Xuân Môn cho biết để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung các văn kiện. Các văn kiện cần cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Làm rõ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng, đô thị thông minh; chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa. Quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, lộ trình để triển khai thực hiện có khả thi.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quỳnh An.

Ông Môn cho rằng việc công bố lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025.

Về hình thức lấy ý kiến được thực hiện thông qua 3 hình thức: Tổ chức lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua ứng dụng VNeID và thông qua thư.

Theo ông Lại Xuân Môn, việc này góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.